قرار عاجل من الفيفا بحق حكم مباراة مصر والأرجنتين

08:08 م

الوكيل الإخباري- قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسمياً استبعاد الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير من قائمة حكام الساحة المشاركين في إدارة المباريات المتبقية من نهائيات كأس العالم 2026، وذلك عقب تأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور نصف النهائي. اضافة اعلان





ويأتي هذا القرار تماشياً مع لوائح "فيفا" التي تحظر إسناد مباريات المربع الذهبي، أو مباراة تحديد المركز الثالث، أو المباراة النهائية، إلى أي حكم ينتمي إلى إحدى الدول التي لا تزال منتخباتها حاضرة في هذه الأدوار المتقدمة، وذلك بهدف ضمان الحياد الكامل والنزاهة في المحطات الحاسمة من البطولة.



وكان ليتكسير قد أدار عدداً من المواجهات خلال مونديال 2026، كان أبرزها مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16، التي انتهت بفوز "التانغو" بنتيجة 3-2. وشهد ذلك اللقاء حالة من الجدل التحكيمي الواسع، حيث ألغى الحكم هدفاً لمنتخب مصر بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR)، كما احتسب الهدف الثالث للأرجنتين بالطريقة ذاتها.



كما اتسمت تلك المواجهة بتوتر إضافي، إذ أشهر ليتكسير البطاقة الحمراء في وجه سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى المنتخب المصري، بالإضافة إلى توجيه بطاقات صفراء لعدد من اللاعبين، وفرض عقوبة انضباطية على المدير الفني حسام حسن نتيجة اعتراضاته على القرارات التحكيمية.





