قرار عاجل من الفيفا بشأن مباراة فرنسا وباراجواي

الوكيل الإخباري- أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم السبت، إقامة مباراة دور الـ16 بين فرنسا وباراجواي في موعدها المحدد، رغم المخاوف المتزايدة بشأن الأحوال الجوية في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، التي تشهد اضطرابات مناخية متكررة خلال الأيام الأخيرة.

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ووفقًا لما أوردته قناة RMC الفرنسية، فإن المباراة ستنطلق في موعدها، كما كان مقررًا مسبقًا، رغم أن العديد من مباريات كأس العالم 2026 قد تأثرت خلال الأسابيع الماضية بالعواصف القوية التي ضربت مناطق مختلفة من الولايات المتحدة، ما أدى إلى تأجيل بعضها أو تغيير مواعيدها.



وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان رسمي أنه يتابع تطورات الطقس عن كثب، مشيرًا إلى أن سلامة اللاعبين والجماهير تبقى أولوية قصوى.



وجاء في البيان: "نواصل مراقبة الأحوال الجوية، وسنوافيكم بمزيد من المعلومات حال توفرها"، في إشارة إلى استعداد الفيفا لاتخاذ أي إجراءات احترازية إذا استدعت الظروف ذلك.