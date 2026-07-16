قرار من الرئيس الأمريكي بشأن نهائي كأس العالم

الوكيل الإخباري- قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حضور المباراة النهائية لكأس العالم 2026 لكرة القدم، التي تجمع بين الأرجنتين، حاملة اللقب، وإسبانيا، على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرزي، الأحد، وفق ما أعلنته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الخميس.

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وقالت ليفيت للصحفيين إن حضور ترامب "سيختتم ما كان أكثر نسخ كأس العالم مشاهدة، وأكثرها أمانا ونجاحا في تاريخ الولايات المتحدة".



في المقابل، أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أنه لن يتوجه إلى الولايات المتحدة لحضور المباراة النهائية، مفضّلا متابعتها عبر التلفزيون من المقر الرئاسي في أوليفوس، كما فعل منذ انطلاق البطولة.



وردًا على سؤال خلال مقابلة إذاعية بشأن حضوره المباراة، قال ميلي: "لا، إطلاقًا. سأواصل مشاهدة المباريات من أوليفوس كما فعلت منذ اليوم الأول"، مشيرًا إلى أن قراره يأتي التزامًا بطقوس يعتقد أنها تجلب الحظ.