قرار من الرئيس الأمريكي بشأن نهائي كأس العالم

وقالت ليفيت للصحفيين إن حضور ترامب "سيختتم ما كان أكثر نسخ كأس العالم مشاهدة، وأكثرها أمانا ونجاحا في تاريخ الولايات المتحدة".
في المقابل، أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أنه لن يتوجه إلى الولايات المتحدة لحضور المباراة النهائية، مفضّلا متابعتها عبر التلفزيون من المقر الرئاسي في أوليفوس، كما فعل منذ انطلاق البطولة.
وردًا على سؤال خلال مقابلة إذاعية بشأن حضوره المباراة، قال ميلي: "لا، إطلاقًا. سأواصل مشاهدة المباريات من أوليفوس كما فعلت منذ اليوم الأول"، مشيرًا إلى أن قراره يأتي التزامًا بطقوس يعتقد أنها تجلب الحظ.
وبذلك، سيحضر ترامب المباراة من مدرجات ملعب "ميتلايف"، بينما يكتفي ميلي بمتابعتها من الأرجنتين، محافظا على الطقوس التي رافقته طوال مشوار منتخب بلاده في البطولة.
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