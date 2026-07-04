قرار نهائي من الفيفا قبل مواجهة إنجلترا والمكسيك

وستقام مباراة المكسيك وإنجلترا على ملعب أزتيكا في الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المكسيكي (00:00 بتوقيت غرينتش)، بينما من المتوقع أن تنطلق مباراة البرازيل والنرويج في نيويورك في الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المكسيكي (20:00 بتوقيت غرينتش).
وكان الفيفا قد درس إمكانية تقديم موعد مباراة المكسيك بسبب الأحوال الجوية المتوقعة.
وأفادت وسائل إعلام مكسيكية أن المباراة قد تبدأ ظهراً بالتوقيت المكسيكي (18:00 بتوقيت غرينتش).
وقال متحدث باسم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إن مباراة الفائز بلقب كأس العالم خمس مرات قد تتأخر لمدة ساعة إذا تم تعديل موعد مباراة المكسيك وإنجلترا.
وكانت مباراة المكسيك في دور الـ32 ضد الإكوادور في وقت سابق من هذا الأسبوع قد تأجلت بسبب الأمطار.
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