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قرار نهائي من الفيفا قبل مواجهة إنجلترا والمكسيك

قرار نهائي من الفيفا قبل مواجهة إنجلترا والمكسيك
قرار نهائي من الفيفا قبل مواجهة إنجلترا والمكسيك
 
السبت، 04-07-2026 12:45 م
الوكيل الإخباري-   ذكر مصدر مطلع أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سيُبقي على موعد انطلاق مباراة المكسيك وإنجلترا في دور الـ16 لكأس العالم، الأحد، كما هو مقرر، رغم مخاوف سابقة من أن تؤدي الأحوال الجوية السيئة إلى تغيير الموعد.اضافة اعلان


وستقام مباراة المكسيك وإنجلترا على ملعب أزتيكا في الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المكسيكي (00:00 بتوقيت غرينتش)، بينما من المتوقع أن تنطلق مباراة البرازيل والنرويج في نيويورك في الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المكسيكي (20:00 بتوقيت غرينتش).

وكان الفيفا قد درس إمكانية تقديم موعد مباراة المكسيك بسبب الأحوال الجوية المتوقعة.

وأفادت وسائل إعلام مكسيكية أن المباراة قد تبدأ ظهراً بالتوقيت المكسيكي (18:00 بتوقيت غرينتش).
وقال متحدث باسم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إن مباراة الفائز بلقب كأس العالم خمس مرات قد تتأخر لمدة ساعة إذا تم تعديل موعد مباراة المكسيك وإنجلترا.

وكانت مباراة المكسيك في دور الـ32 ضد الإكوادور في وقت سابق من هذا الأسبوع قد تأجلت بسبب الأمطار.
 
 


gnews

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