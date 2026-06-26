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كأس العالم 2026 تحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في نسخة واحدة

غ
أرشيفية
 
الجمعة، 26-06-2026 09:18 ص

الوكيل الإخباري- حطمت كأس العالم لكرة القدم 2026 الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف خلال نسخة واحدة من البطولة، وذلك خلال مباراة الولايات المتحدة وتركيا في المجموعة الرابعة في وقت مبكر من الجمعة، إذ تقدم أوستن تراستي مبكرا للولايات المتحدة بالهدف رقم 173 في البطولة والذي حطم الرقم القياسي السابق البالغ 172 هدفا والمسجل في كأس العالم 2022 بقطر.

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وبعد هدف تراستي، شهدت المباراة أربعة أهداف أخرى، إذ انتهت بفوز تركيا 3-2، ليرتفع إجمالي أهداف البطولة حتى الآن إلى 177 هدفا.


وتم تحطيم الرقم القياسي للأهداف في المباراة رقم 59 من كأس العالم 2026.


وجرى تسجيل الرقم القياسي السابق البالغ 172 هدفا على مدار جميع المباريات 64 في كأس العالم 2022 في قطر.


وتشهد النسخة الحالية إجمالي 104 مباريات وهو ما يزيد بفارق 40 مباراة على عدد مباريات النسخة الماضية في قطر، إذ رفع الاتحاد الدولي (الفيفا) عدد الفرق المشاركة في البطولة من 32 إلى 48.


وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو عبر إنستغرام "إن تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 172 هدفا، والمسجل في قطر، يؤكد على الإثارة والبراعة الهجومية اللتين جعلتا كأس العالم 2026 بالفعل حدثا لا ينسى بالفعل".

 
 


gnews

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