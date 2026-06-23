الثلاثاء 2026-06-23 10:41 م

كارثة تحكيمية.. "أرشيفيو فار" يؤكد وجود تسلل في هدف الجزائر الثاني على الأردن

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لقطة الهدف
 
الثلاثاء، 23-06-2026 10:21 م

الوكيل الإخباري - كشف موقع "أرشيفو فار" أن الهدف الثاني للجزائر أمام الأردن غير صحيح بدعوى وجود تسلل على اللاعب الجزائري.

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واعتبر الموقع المتخصص في التحكيم، أن اللاعب أمين جويري متقدم قليلا على آخر مدافع في تشكيلة النشامى ما يعني أن الكرة كانت في موضع تسلل.

 

 

وتاليا الصور التي نشرها الموقع:

 


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gnews

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