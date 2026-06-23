كارثة تحكيمية.. "أرشيفيو فار" يؤكد وجود تسلل في هدف الجزائر الثاني على الأردن

واعتبر الموقع المتخصص في التحكيم، أن اللاعب أمين جويري متقدم قليلا على آخر مدافع في تشكيلة النشامى ما يعني أن الكرة كانت في موضع تسلل.
🚨💥 ¡𝗖𝗼𝗹𝘂𝗺𝗽𝗶𝗮𝗱𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗦𝗔𝗢𝗧 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗝𝗼𝗿𝗱𝗮𝗻𝗶𝗮 - 𝗔𝗿𝗴𝗲𝗹𝗶𝗮!— Archivo VAR (@ArchivoVAR) June 23, 2026
👉🏻 Gouiri está ligeramente por delante del último defensor jordano.
❌ 𝗘𝗦 𝗙𝗨𝗘𝗥𝗔 𝗗𝗘 𝗝𝗨𝗘𝗚𝗢.
▪️ El SAOT representó el pie del defensor apoyado cuando se encuentra en el aire. pic.twitter.com/pPU7nayy64
وتاليا الصور التي نشرها الموقع:
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