كارثة تحكيمية.. "أرشيفيو فار" يؤكد وجود تسلل في هدف الجزائر الثاني على الأردن

الوكيل الإخباري - كشف موقع "أرشيفو فار" أن الهدف الثاني للجزائر أمام الأردن غير صحيح بدعوى وجود تسلل على اللاعب الجزائري.

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واعتبر الموقع المتخصص في التحكيم، أن اللاعب أمين جويري متقدم قليلا على آخر مدافع في تشكيلة النشامى ما يعني أن الكرة كانت في موضع تسلل.





👉🏻 Gouiri está ligeramente por delante del último defensor jordano.



❌ 𝗘𝗦 𝗙𝗨𝗘𝗥𝗔 𝗗𝗘 𝗝𝗨𝗘𝗚𝗢.



▪️ El SAOT representó el pie del defensor apoyado cuando se encuentra en el aire. 🚨💥 ¡𝗖𝗼𝗹𝘂𝗺𝗽𝗶𝗮𝗱𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗦𝗔𝗢𝗧 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗝𝗼𝗿𝗱𝗮𝗻𝗶𝗮 - 𝗔𝗿𝗴𝗲𝗹𝗶𝗮!👉🏻 Gouiri está ligeramente por delante del último defensor jordano.❌ 𝗘𝗦 𝗙𝗨𝗘𝗥𝗔 𝗗𝗘 𝗝𝗨𝗘𝗚𝗢.▪️ El SAOT representó el pie del defensor apoyado cuando se encuentra en el aire. pic.twitter.com/pPU7nayy64 June 23, 2026

وتاليا الصور التي نشرها الموقع:



