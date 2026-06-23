كريستيانو رونالدو أول لاعب يسجل في 6 نسخ من نهائيات المونديال

وسجل قائد البرتغال البالغ 41 عاما الذي كان تحت ضغط لإنهاء صيامه التهديفي في البطولات الدولية الكبرى، هدفا بعد ست دقائق فقط، رافعا رصيده إلى 145 هدفا دوليا من بينها تسعة في النهائيات (2006، 2010، 2014، 2018، 2022 و2026).
وجاء الهدف الأول لرونالدو في نهائيات كأس العالم في مرمى إيران في نسخة 2006 التي استضافتها ألمانيا، ومن بعدها سجّل في مرمى كل من كوريا الشمالية (2010)، غانا (2014)، ثلاثية أمام إسبانيا (2018)، المغرب (2018) وغانا مجددا (2022).
وتعرّض نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي السابق، لانتقادات بعد أن كان باهت الحضور إلى حد كبير في التعادل المخيب مع جمهورية الكونغو الديمقراطية (1-1) الذي استهلت به البرتغال مشوارها نحو اللقب في أميركا الشمالية.
وفي المباريات العشر السابقة له في البطولات الكبرى قبل مواجهة أوزبكستان، لم يسجل أي هدف مع تمريرة حاسمة واحدة.
وكانت معاناته أمام المرمى في تناقض صارخ مع أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إرلينغ هالاند والإنجليزي هاري كاين.
يلعب النجم البرتغالي حاليا مع النصر السعودي، وقد سجل هذا الموسم 28 هدفا في 30 مباراة في الدوري.
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