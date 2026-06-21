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كشف حقيقة الخلاف بين حسام حسن ومحمد صلاح

ب
جانب من المؤتمر
 
الأحد، 21-06-2026 11:50 م

الوكيل الإخباري-  رد المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن على شائعات غضب النجم محمد صلاح بعد استبداله في لقاء منتخب "الفراعنة" أمام نظيره البلجيكي يوم الاثنين الماضي، في الجولة الافتتاحية لمونديال 2026.

وقام حسام حسن باستبدال محمد صلاح عند الدقيقة 76 من زمن المباراة (1-1) وأدخل بدلا منه زميله اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم.

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وقال حسام حسن في مؤتمر صحفي، ليلة الأحد، ردا على هذه الشائعات: "هذا كلام غير صحيح على الإطلاق، صلاح لاعب مهم جدا، 26 لاعبا في الفريق هم مهمون جدا على رأسهم قائد الفريق، محمد صلاح، وحتى أصغرهم سنا، حمزة عبد الكريم وطارق علاء".


وأضاف: "أي لاعب تعامل معي يعرف جيدا أنني أتعامل معه بأسلوب لا يسبب له الإزعاج أو الحزن، الـ26 لاعبا الذين اخترتهم أثق بهم وهم يثقون بي".

وأوضح المدرب البالغ من العمر 59 عاما: "صلاح من اللاعبين الذين يساعدون الفريق، يعطي زملاءه المثل في الالتزام، سواء ألم يبدأ بصفة أساسية أو تم استبداله، أنا أعمل لمصلحة البلد، الكل يعلم أن كل اللاعبين لدي سواسية، والأقدر والأهم هو أداء اللاعب في الملعب".


وواصل: "محمد صلاح قدم مباراة كبيرة في مكان جديد عليه، إذ في أوروبا ومع ناديه لم يسبق وأن لعب في هذا المركز، أنا سعيد أنني وظفته بطريقة مختلفة، صلاح لم يشعر بأي شيء، وطبيعي أن الشائعات تتواجد حول أي لاعب وأي نجم وأي فريق، صلاح أول من يستجيب لقراري ولقرار الجهاز الفني".


ويستعد منتخب "الفراعنة" تحت قيادة حسام حسن، لمواجهة نظيره النيوزيلندي، فجر غد الاثنين، على ملعب "بي سي بليس" ضمن منافسات الجولة الثانية بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

 
 


gnews

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