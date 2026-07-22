كشف موعد تقديم زين الدين زيدان مدربا لفرنسا

الوكيل الإخباري- يستعد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم للانتقال من حقبة المدرب السابق ديديه ديشان، والإعلان عن التعاقد مع المدرب الجديد زين الدين زيدان، الأسبوع المقبل.



وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ملامح الجهاز الفني الجديد للمنتخب بدأت تتضح تدريجيا في الأشهر الماضية بفضل المشاورات المستمرة بين زيدان ورئيس الاتحاد فيليب ديالو.

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وأضافت أن الاتحاد الفرنسي يرغب في تكريم ديشان تقديرا لمسيرته مع "الديوك" على مدار 14 عاما، لكن المدرب السابق لم يرد.



وكشفت "ليكيب" أن الاتحاد الفرنسي استقر على الإعلان عن تعيين زيدان يوم الثلاثاء المقبل، وأنه من الوارد إقامة مؤتمر صحفي، ولكن لا يشترط في نفس اليوم.



ولفتت إلى أن هناك تحركات مكثفة في مقر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لوضع اللمسات الأخيرة على التعاقد مع زيدان لمدة 4 سنوات.



وأوضحت أنه سيتم الاستقرار على الجهاز المعاون لزيدان في أغسطس المقبل، ولن يحدث تغييرات كثيرة.