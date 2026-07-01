كم بلغت المكافأة المالية التي حصل عليها المنتخب الوطني بعد مشاركته في المونديال؟

وسيحصل كل منتخب متأهل إلى النهائيات على 1.5 مليون دولار لتغطية تكاليف الإعداد، ليبلغ مجموع ما يحصل عليه المنتخب 10.5 مليون دولار.
وأقر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) توزيع مساهمة مالية قياسية تبلغ 727 مليون دولار لكأس العالم 2026، بزيادة 50% مقارنة بنسخة قطر 2022، منها 655 مليون دولار جوائز مالية للمنتخبات الـ48 المشاركة.
وتبلغ مكافأة بطل البطولة 50 مليون دولار، فيما ينال الوصيف 33 مليون دولار، وصاحب المركز الثالث 29 مليون دولار، وصاحب المركز الرابع 27 مليون دولار.
وتحصل المنتخبات التي تحتل المراكز من الخامس إلى الثامن على 19 مليون دولار لكل منتخب، ومن التاسع إلى السادس عشر على 15 مليون دولار، ومن السابع عشر إلى الثاني والثلاثين على 11 مليون دولار، بينما تنال المنتخبات التي تودع البطولة من دور المجموعات (المراكز من 33 إلى 48) 9 ملايين دولار لكل منتخب.
وشارك المنتخب الوطني للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم 2026، حيث حل بالمجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين والنمسا والجزائر.
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