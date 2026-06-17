الأربعاء 2026-06-17 01:46 ص

كم هدفاً يحتاج مبابي ليتربع على عرش هدافي كأس العالم عبر التاريخ ؟

كم هدفاً يحتاج مبابي ليتربع على عرش هدافي كأس العالم عبر التاريخ ؟
كم هدفاً يحتاج مبابي ليتربع على عرش هدافي كأس العالم عبر التاريخ ؟
 
الأربعاء، 17-06-2026 12:33 ص
الوكيل الإخباري-   دخل النجم الفرنسي كيليان مبابي سباق الأرقام القياسية في كأس العالم بقوة، بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على السنغال بنتيجة 3-1 في افتتاح مشواره بمونديال 2026، مسجلاً هدفين رفعا رصيده التاريخي في البطولة إلى 14 هدفاً.اضافة اعلان


وبات مبابي يحتل المركز الثالث على سلم الهدافين التاريخيين لكأس العالم بالتساوي مع الأسطورة الألمانية غيرد مولر برصيد 14 هدفاً، خلف البرازيلي رونالدو صاحب الـ15 هدفاً، والألماني ميروسلاف كلوزه الذي يتصدر القائمة برصيد 16 هدفاً.

وبذلك، يحتاج قائد المنتخب الفرنسي إلى:

هدفين فقط لمعادلة الرقم القياسي التاريخي لكلوزه (16 هدفاً).

ثلاثة أهداف للانفراد بصدارة هدافي كأس العالم عبر التاريخ برصيد 17 هدفاً.

ويبدو أن المهمة في متناول مبابي، خاصة أن فرنسا لا تزال في بداية مشوارها بالمونديال، كما أن النظام الجديد للبطولة يمنح المنتخبات المتأهلة أدواراً إضافية وفرصاً أكبر لخوض المزيد من المباريات.

وكان مبابي قد دخل مونديال 2026 وفي رصيده 12 هدفاً في نسختي 2018 و2022، قبل أن يضيف ثنائية أمام السنغال ويرفع حصيلته إلى 14 هدفاً بعمر 27 عاماً فقط، ليصبح المرشح الأبرز لتحطيم أحد أعرق الأرقام في تاريخ البطولة.

الهدافون التاريخيون لكأس العالم

ميروسلاف كلوزه – 16 هدفاً
رونالدو – 15 هدفاً
كيليان مبابي – 14 هدفاً
غيرد مولر – 14 هدفاً  
 
 


gnews

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