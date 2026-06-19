كندا تمطر شباك قطر بثلاثية في شوط أول كارثي للعنابي بمونديال 2026

وافتتح المنتخب الكندي التسجيل مبكراً عند الدقيقة 16 بواسطة المهاجم سايل لارين، الذي استغل فرصة سانحة ليمنح أصحاب الأرض الأفضلية في النتيجة.
وواصل الكنديون ضغطهم الهجومي، ليتمكن جوناثان ديفيد من مضاعفة النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 29، واضعاً المنتخب القطري تحت ضغط كبير.
وازدادت معاناة "العنابي" في الدقيقة 33 بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه المدافع همام الأمين، ليكمل المنتخب القطري اللقاء بعشرة لاعبين.
وقبل نهاية الشوط الأول، عاد جوناثان ديفيد ليهز الشباك مجدداً، مسجلاً الهدف الثالث للمنتخب الكندي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة للمنتخب الكندي .
وبهذه النتيجة، يدخل المنتخب الكندي الشوط الثاني بأفضلية مريحة، فيما سيكون المنتخب القطري مطالباً بردة فعل قوية لمحاولة تقليص الفارق والعودة إلى أجواء اللقاء رغم النقص العددي.
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