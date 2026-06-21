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لاعبو منتخب جنوب إفريقيا يتلقون هدايا فاخرة

ب
أرشيفية
 
الأحد، 21-06-2026 12:05 ص

الوكيل الإخباري-  تلقى لاعبو منتخب جنوب إفريقيا والجهاز الفني مكافآت استثنائية وهدايا فاخرة عقب التعادل الإيجابي المثير أمام جمهورية التشيك (1-1) والذي أنعش آمال الفريق في بطولة كأس العالم 2026.

وحصل لاعبو منتخب جنوب إفريقيا والجهاز الفني على هدايا فاخرة تتضمن مجوهرات وساعات ثمينة، تجاوزت قيمتها 50 ألف دولار لكل فرد.

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وتأتي هذه المكافآت الاستثنائية ثمرة لشراكة تجارية مع شركة "آيس بوكس" (Icebox)، التي تعد اسما بارزا في سوق السلع الفاخرة، لا سيما في تجارة ساعات الألماس والمجوهرات المخصصة لعملاء النخبة في مجالي الرياضة والترفيه.

وسيواجه منتخب جنوب إفريقي نظيره الكوري الجنوبي يوم الخميس المقبل، في الجولة الختامية لدور المجموعات لمونديال 2026.

 
 


gnews

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كأس العالم لاعبو منتخب جنوب إفريقيا يتلقون هدايا فاخرة



 
 






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