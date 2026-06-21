لاعبو منتخب جنوب إفريقيا يتلقون هدايا فاخرة

الوكيل الإخباري- تلقى لاعبو منتخب جنوب إفريقيا والجهاز الفني مكافآت استثنائية وهدايا فاخرة عقب التعادل الإيجابي المثير أمام جمهورية التشيك (1-1) والذي أنعش آمال الفريق في بطولة كأس العالم 2026.



وحصل لاعبو منتخب جنوب إفريقيا والجهاز الفني على هدايا فاخرة تتضمن مجوهرات وساعات ثمينة، تجاوزت قيمتها 50 ألف دولار لكل فرد.

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