لاعب إيراني يشتكي من "ظروف غير عادلة" في كأس العالم 2026

11:51 ص

الوكيل الإخباري- أعرب لاعب المنتخب الإيراني ونادي روستوف الروسي محمد محبي عن استيائه من ظروف إقامة منتخب بلاده خلال منافسات كأس العالم 2026، مؤكداً أن الفريق يواجه تحديات تنظيمية تؤثر على جاهزية اللاعبين. اضافة اعلان





وقال محبي إن المنتخب الإيراني لا يتمكن من البقاء داخل الولايات المتحدة بشكل طبيعي، إذ يضطر إلى السفر صباح يوم المباراة ثم المغادرة مجدداً بعد انتهائها، بسبب القيود المفروضة على إقامته، الأمر الذي يسبب إرهاقاً إضافياً للاعبين.



وأضاف: "نلعب بشكل جيد، لكن الأمر صعب. وصلنا صباح اليوم فقط، وسنغادر مجدداً ثم نعود بعد يومين. يتم التعامل معنا بشكل غير عادل، لكن ماذا يمكننا أن نفعل؟ هذا ليس جيداً لكرة القدم".



وجاءت تصريحات محبي عقب تعادل إيران مع نيوزيلندا بنتيجة 2-2 في مستهل مشوار المنتخبين بالبطولة، حيث سجل اللاعب أحد هدفي منتخب بلاده.



وأثارت هذه التصريحات تفاعلاً واسعاً، في ظل الحديث عن التحديات اللوجستية المرتبطة بالتنقل بين الدول المستضيفة لكأس العالم 2026، وما قد تفرضه من أعباء إضافية على بعض المنتخبات المشاركة.









