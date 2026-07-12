الأحد 2026-07-12 10:53 ص

"لا تقلل من احترامي".. لماذا غضب ميسي ؟!

سكالوني يحسم ملف مشاركة ميسي أمام النشامى
ليونيل ميسي
 
الأحد، 12-07-2026 09:38 ص

الوكيل الإخباري-   لم تقتصر الإثارة في قمة الأرجنتين وسويسرا (3-1) بختام ربع نهائي كأس العالم 2026 على الأهداف الماراثونية والرقم الإعجازي للتانغو، بل امتدت لتشمل كواليسها حربا كلامية ساخنة ونادرة الأطراف؛ كان بطلها الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي والحكم البرتغالي جواو بينيرو، الذي أدار الموقعة الدراماتيكية على ملعب كانساس سيتي.

اضافة اعلان

 

 وكشفت تقارير إعلامية ومصادر مطلعة عن رصد محادثة حادة وجه خلالها قائد التانغو (39 عاما) رسالة صارمة وشديدة اللهجة للحكم البرتغالي في قلب الملعب، مطالبا إياه بضبط أسلوبه؛ حيث قال له ميسي بنبرة غاضبة: "تحدث معي بطريقة لائقة من فضلك. لا تقلل من احترامي! أنا أتحدث معك باحترام كامل، وأرفض هذا الأسلوب".


وجاء هذا الموقف ليعكس حجم الشحن العصبي والضغط النفسي الكبير الذي يعيشه ميسي في رحلة الدفاع عن لقبه المونديالي الأخير قبل الاعتزال.

 

وسرعان ما تحولت لقطة المشادة إلى مادة دسمة لـ "التهكم والسخرية" بين رواد منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث ربط قطاع عريض من المشجعين والمتابعين بين الموقف وجنسية الحكم.

 

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

"الوطنية لإدارة غزة": جاهزون لتسلّم مهامنا بعد حل حكومة حماس فور توفر الإمكانيات اللازمة

فلسطين "صحة غزة" تطلق تحذيرًا أخيرًا من الشلل التام الذي يهدد قطاع خدمات النقل والإسعاف

أعربت سويسرا عن استيائها بعد طرد مهاجمها بريل إمبولو السبت في ربع نهائي مونديال أميركا الشمالية في كرة القدم ضد الأرجنتين (1-3 بعد التمديد)، حيث وصف لاعب الوسط فابيان ريدر القرار بأنه "كارثي". وحصل ا

كأس العالم سويسرا تستشيط غضبا من التحكيم في مونديال 2026

ذهب

اقتصاد محلي سعر الذهب عيار 21 في الأردن اليوم

تلفريك عجلون.

أخبار محلية بعد 3 أعوام على انطلاقه .. المناطق الحرة تؤكد أن تلفريك عجلون أحدث نقلة نوعية في القطاع السياحي

نقود

اقتصاد محلي توضيح من البنك المركزي بخصوص قروض البنوك

مكتب السيناتور الأميركي ليندسي غراهام يعلن وفاته

عربي ودولي مكتب السيناتور الأميركي ليندسي غراهام يعلن وفاته

وزارة الصحة

أخبار محلية فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة- أسماء

مديرية الأمن العام تطلق الدورة الثانية من "الشرطي الصغير" في عدد من مدارس المملكة

أخبار محلية الأمن العام : إغلاق مطعم بعد تعرض 138 شخصاً لحالة تسمم



 
 






الأكثر مشاهدة

 