"لا تقلل من احترامي".. لماذا غضب ميسي ؟!

الوكيل الإخباري- لم تقتصر الإثارة في قمة الأرجنتين وسويسرا (3-1) بختام ربع نهائي كأس العالم 2026 على الأهداف الماراثونية والرقم الإعجازي للتانغو، بل امتدت لتشمل كواليسها حربا كلامية ساخنة ونادرة الأطراف؛ كان بطلها الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي والحكم البرتغالي جواو بينيرو، الذي أدار الموقعة الدراماتيكية على ملعب كانساس سيتي.

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وكشفت تقارير إعلامية ومصادر مطلعة عن رصد محادثة حادة وجه خلالها قائد التانغو (39 عاما) رسالة صارمة وشديدة اللهجة للحكم البرتغالي في قلب الملعب، مطالبا إياه بضبط أسلوبه؛ حيث قال له ميسي بنبرة غاضبة: "تحدث معي بطريقة لائقة من فضلك. لا تقلل من احترامي! أنا أتحدث معك باحترام كامل، وأرفض هذا الأسلوب".



وجاء هذا الموقف ليعكس حجم الشحن العصبي والضغط النفسي الكبير الذي يعيشه ميسي في رحلة الدفاع عن لقبه المونديالي الأخير قبل الاعتزال.