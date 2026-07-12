"لا تقلل من احترامي".. لماذا غضب ميسي ؟!

وجاء هذا الموقف ليعكس حجم الشحن العصبي والضغط النفسي الكبير الذي يعيشه ميسي في رحلة الدفاع عن لقبه المونديالي الأخير قبل الاعتزال.
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