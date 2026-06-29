"لدي ثأر شخصي معهم".. نجم أستراليا يتوعد منتخب مصر

ويلتقي منتخب مصر مع أستراليا يوم الجمعة المقبل لحساب دور الـ32 من بطولة كأس العالم والتي تقام في المكسيك، وأمريكا، وكندا.
ويسعى منتخب أستراليا إلى تحقيق الفوز على مصر من أجل العبور إلى دور الـ16 وتحقيق أول انتصار للكنغر في الأدوار الإقصائية بالمونديال.
وسبق منتخب مصر أن واجه أستراليا في أولمبياد طوكيو 2020 ونجح في الفوز بهدفين مقابل لا شيء ليحرم الفراعنة رفاق ميتكالف وقتها من الصعود إلى ربع النهائي، قبل الخروج أمام البرازيل.
ولعب ثلاثة لاعبين من تشكيلة أستراليا الحالية أمام مصر في أولمبياد طوكيو وهم كونور ميتكالف، وكامي ديفلين، وهاري سوتار، بينما لعب أربع لاعبين من تشكيلة الفراعنة الحالية في المونديال خلال هذه المواجهة وهم محمد الشناوي وأحمد فتوح وإمام عاشور وإبراهيم عادل.
وأكد ميتكالف خلال مؤتمر صحفي نقلته صحيفة ''smh'' أنه يريد الثأر من مصر وتحقيق الانتصار يوم الجمعة حيث قال: "بصراحة لا أتذكر شيئا عن مصر لقد كانوا فريقا ضخما وقويا من الناحية البدنية أتذكر فقط أن الجو كان حارا ورطبا للغاية ولم نلعب بأفضل ما لدينا''.
وأضاف: "لقد حطموا حلمنا أعتقد أنه يمكن القول إن مباراة الجمعة بمثابة ثأر شخصي''.
وتحدث ميتكالف عن مواجهة مصر وإيران بالجولة الأخيرة من دور المجموعات والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 إذ أوضح: "كانت المباراة ضد إيران مثيرة للغاية في نهايتها".
وأردف: "نعرف مدى جودتهم وقد شاهدنا مبارياتهم قليلا لذا نفهم أسلوب لعبهم وعقليتهم وحماسهم سواء بالكرة أو بدونها أعتقد أن هذا الأسلوب قد يناسبنا، نظرا لطريقة لعبنا فنحن بارعون في الهجمات المرتدة لذا أظن أننا قد نفاجئهم قليلا''.
وتابع: "لم نتعمق في تفاصيل طريقة لعبهم فقد شاهدنا فقط لمحة من مباراة إيران في نهايتها وكانت فوضوية للغاية علينا إجراء المزيد من البحث حول هذا الموضوع''.
وأتم ميتكالف: "مهما كانت الصعاب لا يهمنا ذلك أمام باراغواي أظهرنا قدرتنا على السيطرة على المباراة بالكرة وأعتقد أن هذا كان أفضل أداء لنا فقد كنا هادئين وسنسعى لتكرار ذلك وسنحافظ دائما على نفس العقلية ولن يتغير شيء".
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