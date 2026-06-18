الخميس 2026-06-18 12:44 ص

لغة الأرقام لا تكذب .. مباراة كارثية لـ"الدون" أمام الكونغو !

لغة الأرقام لا تكذب .. مباراة كارثية لـ"الدون" أمام الكونغو !
لغة الأرقام لا تكذب .. مباراة كارثية لـ"الدون" أمام الكونغو !
 
الخميس، 18-06-2026 12:34 ص
الوكيل الإخباري-   قدم قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو أداءً باهتًا خلال مباراته أمام الكونغو الديمقراطية، مساء اليوم الأربعاء، في افتتاح مباريات المجموعة الحادية عشرة لبطولة كأس العالم 2026.اضافة اعلان


وخرج المنتخب البرتغالي بتعادل أمام منتخب الكونغو الديمقراطية (1-1)، الذي سجل أول هدف وحصد أول نقطة في تاريخه عقب عودته إلى نهائيات بطولة كأس العالم، بعد 52 عامًا من مشاركته الأولى في نسخة عام 1974، التي شهدت تعرضه لثلاث هزائم متتالية.

ونال رونالدو تقييمًا بلغ 6.2 نقطة فقط، بحسب "سوفا سكور"، وهو من بين أضعف تقييماته بقميص المنتخب البرتغالي في البطولات الكبرى.

وعلى المستوى الهجومي، لم ينجح رونالدو في تسجيل أو صناعة أي هدف، رغم امتلاكه معدل أهداف متوقعة بلغ 0.43، كما سدد ثلاث مرات طوال المباراة دون أن ينجح في توجيه أي كرة بين الخشبات الثلاث.

ولمس رونالدو الكرة 24 مرة فقط طوال اللقاء، كما اكتفى بست مرات حمل للكرة، وقطع مسافة محدودة بلغت 49.4 مترًا أثناء الاستحواذ.

ورغم دقة تمريراته التي وصلت إلى 90% بعدما أكمل 19 تمريرة صحيحة من أصل 21، فإنه لم يصنع أي فرصة لزملائه، ولم يسجل أي تمريرة مفتاحية طوال المباراة.

كما فشل في القيام بأي مراوغة ناجحة، ولم يحصل على أي خطأ من المنافسين، ليبدو معزولًا عن مجريات اللعب في أغلب فترات اللقاء.

وفي مباراة كان ينتظر فيها الجميع بصمة جديدة من الهداف التاريخي لكرة القدم، خرج رونالدو دون أي مساهمة هجومية مؤثرة، بينما نجح منتخب الكونغو الديمقراطية في تحقيق واحدة من أكبر مفاجآت الجولة الأولى من كأس العالم.
 
 


gnews

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