الإثنين 2026-07-20 02:56 ص

للمرة التاسعة في تاريخ كأس العالم .. النهائي يُحسم بالأشواط الإضافية

للمرة التاسعة في تاريخ كأس العالم .. النهائي يُحسم بالأشواط الإضافية
للمرة التاسعة في تاريخ كأس العالم .. النهائي يُحسم بالأشواط الإضافية
 
الإثنين، 20-07-2026 02:01 ص
الوكيل الإخباري-   انضم نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين، حاملة اللقب، وإسبانيا إلى قائمة النهائيات التي امتدت إلى الأشواط الإضافية، في حدث يتكرر للمرة التاسعة فقط في تاريخ البطولة.اضافة اعلان


وفشل المنتخبان في حسم اللقب خلال الوقت الأصلي، لتتواصل المواجهة إلى الأشواط الإضافية، في واحدة من أندر الحالات التي شهدها نهائي كأس العالم، وسط ترقب لمعرفة هوية البطل، أو امتداد الحسم إلى ركلات الترجيح.

وسبق أن احتاجت ثمانية نهائيات إلى وقت إضافي، كان أولها في مونديال 1934 عندما توجت إيطاليا على حساب تشيكوسلوفاكيا، ثم نهائي 1966 الذي فازت فيه إنجلترا على ألمانيا الغربية، قبل أن تحرز الأرجنتين لقبها الأول في نسخة 1978 بعد الفوز على هولندا في الأشواط الإضافية.

وفي نهائي 1994، استمر التعادل بين البرازيل وإيطاليا حتى نهاية الوقت الإضافي، قبل أن يُحسم اللقب بركلات الترجيح، كما امتد نهائي 2006 بين إيطاليا وفرنسا إلى الأشواط الإضافية، وشهد نهائي 2010 تتويج إسبانيا على هولندا بهدف أندريس إنييستا في الوقت الإضافي.

وتكرر السيناريو في نهائي 2014، عندما أحرز ماريو غوتزه هدف فوز ألمانيا على الأرجنتين في الشوط الإضافي، ثم في نهائي 2022 الذي انتهى بتتويج الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح، عقب واحدة من أكثر المباريات إثارة في تاريخ البطولة.

وبات نهائي مونديال 2026 تاسع نهائي في تاريخ كأس العالم يُحسم أو يمتد إلى الأشواط الإضافية، ليضيف فصلًا جديدًا إلى سجل أكثر المباريات إثارة في تاريخ البطولة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

للمرة التاسعة في تاريخ كأس العالم .. النهائي يُحسم بالأشواط الإضافية

كأس العالم للمرة التاسعة في تاريخ كأس العالم .. النهائي يُحسم بالأشواط الإضافية

الفرحة تجتاح شوارع إسبانيا بعد تحقيق المنتخب للقب كأس العالم 2026

كأس العالم الفرحة تجتاح شوارع إسبانيا بعد تحقيق المنتخب للقب كأس العالم 2026

مونديال 2026: نجم فرنسا مبابي يحرز الحذاء الذهبي

كأس العالم مونديال 2026: نجم فرنسا مبابي يحرز الحذاء الذهبي

مقتل جندي أميركي وإصابة آخر خلال التعامل مع مسيّرة إيرانية في شمال العراق

عربي ودولي مقتل جندي أميركي وإصابة آخر خلال التعامل مع مسيّرة إيرانية في شمال العراق

إسبانيا تحسم المونديال بهدف قاتل .. وفيران توريس يهدي الماتادور لقب كأس العالم

كأس العالم إسبانيا تحسم المونديال بهدف قاتل .. وفيران توريس يهدي الماتادور لقب كأس العالم

إسبانيا تهيمن على نهائي كأس العالم .. وطرد أرجنتيني يزيد المعاناة قبل الأشواط الإضافية

كأس العالم إسبانيا تهيمن على نهائي كأس العالم .. وطرد أرجنتيني يزيد المعاناة قبل الأشواط الإضافية

ب

عربي ودولي إصابة 9 أشخاص في إطلاق نار في ولاية أريزونا

ب

عربي ودولي الكويت تدين العدوان الإيراني على محطة للكهرباء وتقطير المياه



 
 






الأكثر مشاهدة

 