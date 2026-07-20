للمرة التاسعة في تاريخ كأس العالم .. النهائي يُحسم بالأشواط الإضافية

وفشل المنتخبان في حسم اللقب خلال الوقت الأصلي، لتتواصل المواجهة إلى الأشواط الإضافية، في واحدة من أندر الحالات التي شهدها نهائي كأس العالم، وسط ترقب لمعرفة هوية البطل، أو امتداد الحسم إلى ركلات الترجيح.
وسبق أن احتاجت ثمانية نهائيات إلى وقت إضافي، كان أولها في مونديال 1934 عندما توجت إيطاليا على حساب تشيكوسلوفاكيا، ثم نهائي 1966 الذي فازت فيه إنجلترا على ألمانيا الغربية، قبل أن تحرز الأرجنتين لقبها الأول في نسخة 1978 بعد الفوز على هولندا في الأشواط الإضافية.
وفي نهائي 1994، استمر التعادل بين البرازيل وإيطاليا حتى نهاية الوقت الإضافي، قبل أن يُحسم اللقب بركلات الترجيح، كما امتد نهائي 2006 بين إيطاليا وفرنسا إلى الأشواط الإضافية، وشهد نهائي 2010 تتويج إسبانيا على هولندا بهدف أندريس إنييستا في الوقت الإضافي.
وتكرر السيناريو في نهائي 2014، عندما أحرز ماريو غوتزه هدف فوز ألمانيا على الأرجنتين في الشوط الإضافي، ثم في نهائي 2022 الذي انتهى بتتويج الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح، عقب واحدة من أكثر المباريات إثارة في تاريخ البطولة.
وبات نهائي مونديال 2026 تاسع نهائي في تاريخ كأس العالم يُحسم أو يمتد إلى الأشواط الإضافية، ليضيف فصلًا جديدًا إلى سجل أكثر المباريات إثارة في تاريخ البطولة.
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