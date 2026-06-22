لماذا حصل منتخب مصر على 6 تبديلات أمام نيوزيلندا ؟

08:30 ص

الوكيل الإخباري- شهدت مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا في مونديال 2026 حالة استثنائية تمثلت في إجراء منتخب مصر 6 تبديلات خلال اللقاء، ما أثار تساؤلات حول قانونية هذا العدد من التبديلات. اضافة اعلان





وجاءت المباراة التي انتهت بفوز مصر 3-1 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، وسط تطبيق أحد البنود المستحدثة في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاصة بسلامة اللاعبين.



السبب المباشر وراء التبديل السادس يعود إلى تعرض المدافع حسام عبد المجيد لإصابة قوية في الرأس عقب مشاركته كبديل خلال مجريات المباراة، ما استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً، قبل أن يقرر الجهاز الفني استبداله بالمدافع محمد عبد المنعم حفاظاً على سلامته.



وبحسب لوائح "فيفا" الخاصة بالبروتوكول الطبي لإصابات الرأس، يُسمح بإجراء تبديل إضافي خارج العدد المسموح به لكل فريق في حال الاشتباه بارتجاج أو إصابة في الرأس، وذلك ضمن إجراءات حماية اللاعبين.



كما تنص اللوائح على منح الفريق المنافس أيضاً حق الاستفادة من تبديل إضافي مماثل، لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين الطرفين من حيث عدد التغييرات خلال المباراة.



وبذلك، مرت الحالة ضمن الإطار القانوني المعتمد من الاتحاد الدولي، في إطار سياسة متزايدة تهدف إلى تعزيز معايير السلامة الطبية داخل ملاعب كرة القدم العالمية.





