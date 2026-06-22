الإثنين 2026-06-22 09:48 ص

لماذا حصل منتخب مصر على 6 تبديلات أمام نيوزيلندا ؟

لماذا حصل منتخب مصر على 6 تبديلات أمام نيوزيلندا ؟
لماذا حصل منتخب مصر على 6 تبديلات أمام نيوزيلندا ؟
 
الإثنين، 22-06-2026 08:30 ص
الوكيل الإخباري-   شهدت مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا في مونديال 2026 حالة استثنائية تمثلت في إجراء منتخب مصر 6 تبديلات خلال اللقاء، ما أثار تساؤلات حول قانونية هذا العدد من التبديلات.اضافة اعلان


وجاءت المباراة التي انتهت بفوز مصر 3-1 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، وسط تطبيق أحد البنود المستحدثة في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاصة بسلامة اللاعبين.

السبب المباشر وراء التبديل السادس يعود إلى تعرض المدافع حسام عبد المجيد لإصابة قوية في الرأس عقب مشاركته كبديل خلال مجريات المباراة، ما استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً، قبل أن يقرر الجهاز الفني استبداله بالمدافع محمد عبد المنعم حفاظاً على سلامته.

وبحسب لوائح "فيفا" الخاصة بالبروتوكول الطبي لإصابات الرأس، يُسمح بإجراء تبديل إضافي خارج العدد المسموح به لكل فريق في حال الاشتباه بارتجاج أو إصابة في الرأس، وذلك ضمن إجراءات حماية اللاعبين.

كما تنص اللوائح على منح الفريق المنافس أيضاً حق الاستفادة من تبديل إضافي مماثل، لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين الطرفين من حيث عدد التغييرات خلال المباراة.

وبذلك، مرت الحالة ضمن الإطار القانوني المعتمد من الاتحاد الدولي، في إطار سياسة متزايدة تهدف إلى تعزيز معايير السلامة الطبية داخل ملاعب كرة القدم العالمية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

المصري زيكو يغتنم فرصته في كأس العالم على حساب إجازته الصيفية

كأس العالم المصري زيكو يغتنم فرصته في كأس العالم على حساب إجازته الصيفية

الدفاع المدني - أرشيفية

أخبار محلية إصابات بحريق مبنى من أربعة طوابق في عمان - فيديو

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

كأس العالم "السيسي" يهنئ منتخب مصر بالفوز التاريخي على نيوزيلندا

إغلاق مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة بعد تدمير قرابة 60 طائرة مسيّرة

عربي ودولي إغلاق مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة بعد تدمير قرابة 60 طائرة مسيّرة

جانب من تدريبات النشامى لمواجهة منتخب الجزائر في كأس العالم 2026

كأس العالم منتخب النشامى ينهي تحضيراته لمواجهة الجزائر في كأس العالم

غعفعفع

فيديو منوع بتمرين بسيط.. ودّع انتفاخ الرجلين واحتباس السوائل!

ريمونتادا الفراعنة تشعل السوشال ميديا.. وفرحة عارمة بعد الانتصار التاريخي

ترند ريمونتادا الفراعنة تشعل السوشال ميديا.. وفرحة عارمة بعد الانتصار التاريخي

فافافا

فيديو منوع "بوظة البطيخ".. شاب يشارك طريقة بسيطة لإعدادها



 
 






الأكثر مشاهدة

 