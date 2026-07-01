لماذا لم يحتسب المخادمة ركلة جزاء لهاري كين؟

لقطة واحدة كانت كفيلة بإشعال جدل لا ينتهي، لكن التحليل الفني الدقيق جاء ليضع النقاط على الحروف ويكشف حقيقة القرار الذي اتخذه أدهم مخادمة خلال اللقاء بين إنجلترا والكونغو الديمقراطية.
وحسمت شبكة "أرشيفو فار" المتخصصة في تحليل الحالات التحكيمية، الجدل المثار حول اللقطة التي جمعت حارس المرمى ليونيل مباسي بالمهاجم الإنجليزي هاري كين، مؤكدة صحة قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء.
وتعود الواقعة إلى لحظة التحام كين مع مباسي داخل منطقة الجزاء، حيث سقط المهاجم الإنجليزي أرضاً وسط مطالبات باحتساب مخالفة.
وأوضحت الشبكة أن كين تعثر على أرض الملعب وفقد توازنه لحظة اصطدامه بحارس المرمى، ليسقط مباشرة فور شعوره بالصدمة الناتجة عن الالتحام.
وأكدت أن الاصطدام جاء في إطار التنافس الطبيعي على الكرة دون وجود تعمد أو تهور يستوجب احتساب مخالفة.
وخلص تحليل "أرشيفو فار" إلى أن تقدير الحكم الأردني للواقعة كان صحيحاً، بعدما قرر استمرار اللعب وعدم احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب الإنجليزي.
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