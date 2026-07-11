مأساة تهز كأس العالم.. وفاة لاعب بعد أيام من مشاركته بالبطولة

الوكيل الإخباري- تعيش الأوساط الكروية في جنوب أفريقيا حالة حداد عميق عقب النبأ المأساوي بوفاة لاعب خط الوسط جايدن آدامز البالغ من العمر 25 عامًا.

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وكان هذا النجم المميز قد عاد مؤخرًا بعد أن مثل بلاده على الساحة العالمية في كأس العالم 2026، وكان من المقرر أن يغادر يوم السبت للمشاركة في جولة ناديه التحضيرية للموسم الجديد.



في تطور أحدث صدمة في كرة القدم الإفريقية بشكل عام ومنتخب "البافانا بافانا" على وجه التحديد، أفادت التقارير بوفاة جايدن آدامز.



وكان هذا اللاعب، الذي يُعتبر أحد ألمع المواهب في البلاد، قد شهد ارتفاعًا ملحوظًا في مستواه خلال الموسمين الماضيين، وبلغ ذلك ذروته باختياره للانضمام إلى تشكيلة المنتخب الجنوب إفريقي الأول في رحلته الأخيرة المؤهلة لكأس العالم.



ورغم أن التفاصيل المحددة المتعلقة بأسباب الوفاة لم يتم تأكيدها بعد، إلا أن الخبر تم التحقق منه من قبل المقربين من اللاعب.



وقد امتنع نادي ماميلودي صنداونز عن إصدار بيان رسمي في هذه المرحلة، وذلك، حسبما ورد، احتراماً لرغبات الأسرة التي لا تزال تتعامل مع الصدمة الأولى لفقدان ابنها.



تحدث بريندين جونسون، المرشد الشخصي لأدامز، نيابة عن العائلة إلى موقع «Soccer Laduma» لتأكيد هذا الخبر المفجع، معربًا عن الحزن الجماعي الذي ينتاب أولئك الذين عرفوا لاعب خط الوسط عن كثب.



وقال: «في هذه اللحظة، لا تزال المشاعر جريحة، كما تعلمون، لا تزال المشاعر حزينة».



"لا ترغب العائلة في أن يتم الاتصال بها الآن، فلن تكون قادرة على الرد على أي شخص.



"لقد مزق هذا الفقدان قلوب الجميع، فقد عدنا للتو من كأس العالم، ثم تلقينا مثل هذا الخبر، كما تعلمون.



"لقد أجريت محادثة حميمة معه يوم الخميس، وكان الشاب متفائلًا جدًّا بالعودة، وبأنه سيتمكن من العودة بعد كأس العالم والمضي قدمًا، كما تعلمون، بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، وعلمًا بما ينتظره، كان مستعدًا.



"لم يكن يضيع وقته، بل كان يقضيه في المنزل مع عائلته. لذا في هذه اللحظة، لا أجد حتى الكلمات لأقولها، لكننا نطلب احترام خصوصية العائلة.