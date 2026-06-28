ماذا طلب ميسي قبل مواجهة الأردن ؟

وأعرب سكالوني في ختام حديثه عن سعادته الكبيرة بهذا التنسيق المريح مع نجم الفريق، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تعبر عن مدى الاحترام المثالي الذي يكنه ميسي لقميص المنتخب ولزملائه في الملعب.
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