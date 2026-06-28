ماذا طلب ميسي قبل مواجهة الأردن ؟

الوكيل الإخباري- كشف ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني، عن الكواليس التي سبقت مواجهة بلاده أمام المنتخب الأردني (3-1)، مشيرا إلى أن قائد المنتخب ليونيل ميسي طلب بدء اللقاء على دكة البدلاء رغبة منه في منح زملائه فرصة المشاركة الميدانية.

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وكان المدرب الأرجنتيني قد أجرى تسعة تغييرات جذرية على التشكيلة الأساسية مقارنة بالمباراة السابقة التي فاز فيها على النمسا بهدفين دون رد (2-0).

ورغم دخوله بديلا في الدقيقة الـ 60 من الشوط الثاني، نجح ميسي في ترك بصمته التهديفية المعهودة.

وبهذا الهدف، بات قائد "الألبيسيليستي" أول لاعب في تاريخ كرة القدم ينجح في التسجيل خلال سبع مباريات متتالية ضمن نهائيات كأس العالم.