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ماذا طلب ميسي قبل مواجهة الأردن ؟

سكالوني يحسم ملف مشاركة ميسي أمام النشامى
ليونيل ميسي
 
الأحد، 28-06-2026 02:32 م

الوكيل الإخباري-   كشف ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني، عن الكواليس التي سبقت مواجهة بلاده أمام المنتخب الأردني (3-1)، مشيرا إلى أن قائد المنتخب ليونيل ميسي طلب بدء اللقاء على دكة البدلاء رغبة منه في منح زملائه فرصة المشاركة الميدانية.

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وكان المدرب الأرجنتيني قد أجرى تسعة تغييرات جذرية على التشكيلة الأساسية مقارنة بالمباراة السابقة التي فاز فيها على النمسا بهدفين دون رد (2-0).

 

ورغم دخوله بديلا في الدقيقة الـ 60 من الشوط الثاني، نجح ميسي في ترك بصمته التهديفية المعهودة.

 

وبهذا الهدف، بات قائد "الألبيسيليستي" أول لاعب في تاريخ كرة القدم ينجح في التسجيل خلال سبع مباريات متتالية ضمن نهائيات كأس العالم.


وأعرب سكالوني في ختام حديثه عن سعادته الكبيرة بهذا التنسيق المريح مع نجم الفريق، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تعبر عن مدى الاحترام المثالي الذي يكنه ميسي لقميص المنتخب ولزملائه في الملعب.

 

 

 
 


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