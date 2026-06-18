ماذا قالت "نيويورك تايمز" عن أداء "النشامى" وعلي علوان ؟

واكد التقرير أن بطولة كأس العالم الحالية أثبتت أنه لا يمكن الاستهانة بالمنتخبات الوافدة الجديدة مثل الأردن والرأس الأخضر، بالنظر إلى ما يقدمونه من كرة قدم حديثة وقوة بدنية، موضحا أن المنتخب الوطني ما زال يملك كامل الحظوظ في المنافسة؛ حيث تنتظره مواجهتان حاسمتان في المجموعة العاشرة أمام كل من الجزائر والأرجنتين، حيث يتطلع النشامى إلى حصد النقاط لضمان العبور إلى الدور المقبل ضمن خيارات التأهل المتاحة.
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