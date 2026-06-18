الخميس 2026-06-18 09:56 ص

ماذا قالت "نيويورك تايمز" عن أداء "النشامى" وعلي علوان ؟

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
 
الخميس، 18-06-2026 09:46 ص

الوكيل الإخباري-سلط تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية الضوء على المشاركة التاريخية الأولى للمنتخب الوطني الأردني (النشامى) في بطولة كأس العالم، مشيداً بالأداء البطولي والروح العالية التي أظهرها اللاعبون في مواجهتهم الافتتاحية أمام المنتخب النمساوي، رغم الخسارة بنتيجة (3-1) .

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وأشاد التقرير بالجهد الدؤوب والعمل الجاد الذي بذله لاعبو المنتخب الوطني طوال دقائق المباراة التي أقيمت على ملعب "ليفايس" في منطقة خليج سان فرانسيسكو، مؤكداً أن "النشامى" لم يكونوا لقمة سائغة أمام منافس يتقدم عليهم بـ 46 مركزاً في التصنيف الدولي، بل استطاعوا مقارعة النمسا وتهديد مرماها بنفس عدد التسديدات الإجمالية والمباشرة على المرمى.

 

ولفت التقرير الى اللوحة الجماهيرية المهيبة التي رسمتها الجماهير الأردنية التي زحفت بالآلاف ووشحت المدرجات باللون الأبيض، مشيراً إلى أن الجالية الأردنية والعربية توافدت من مختلف الولايات الأميركية مثل نيويورك وهاواي وأوهايو لدعم المنتخب في هذا المحفل العالمي الكبير.

 

كما أشار التقرير إلى اللفتة الإنسانية الرائعة من صاحب الهدف التاريخي، علي علوان (26 عاماً)، الذي احتفل بهدفه برفع القميص رقم 11 الخاص بزميله يزن النعيمات، مهاجم المنتخب الغائب الأبرز عن البطولة بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي في شهر كانون الأول الماضي، في خطوة تعكس روح الأسرة الواحدة داخل كتيبة النشامى.


واكد التقرير أن بطولة كأس العالم الحالية أثبتت أنه لا يمكن الاستهانة بالمنتخبات الوافدة الجديدة مثل الأردن والرأس الأخضر، بالنظر إلى ما يقدمونه من كرة قدم حديثة وقوة بدنية، موضحا أن المنتخب الوطني ما زال يملك كامل الحظوظ في المنافسة؛ حيث تنتظره مواجهتان حاسمتان في المجموعة العاشرة أمام كل من الجزائر والأرجنتين، حيث يتطلع النشامى إلى حصد النقاط لضمان العبور إلى الدور المقبل ضمن خيارات التأهل المتاحة.

 
 


gnews

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