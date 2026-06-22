ماذا يحتاج منتخب مصر لحسم التأهل لدور الـ 32 في مونديال 2026 ؟

08:45 ص

الوكيل الإخباري- بعد الفوز التاريخي الذي حققه منتخب مصر على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في كأس العالم 2026، وضع "الفراعنة" أنفسهم على مشارف التأهل إلى دور الـ32 في واحدة من أهم محطات مشاركاتهم المونديالية. اضافة اعلان





ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، ليقترب بشكل كبير من حسم بطاقة العبور، خاصة بعد تعادل إيران وبلجيكا في الجولة الثانية، ما أبقى الصراع مفتوحاً على المركزين الأول والثاني.



ووفق حسابات التأهل، يحتاج منتخب مصر إلى نقطة واحدة فقط من مباراته الأخيرة أمام إيران لضمان التأهل رسمياً دون الدخول في حسابات معقدة، سواء في المركز الأول أو الثاني، بينما سيمنحه الفوز صدارة المجموعة بشكل مباشر برصيد 7 نقاط.



وفي حال الخسارة أمام إيران، لا تزال فرص مصر قائمة أيضاً عبر بوابة أفضل الثوالث، إذ يملك المنتخب رصيداً قوياً من النقاط والأهداف يمنحه أفضلية في سباق التأهل العام.



وبذلك يصبح المنتخب المصري أمام فرصة ذهبية لكتابة فصل جديد في تاريخه المونديالي، بعد تحقيق أول انتصار في كأس العالم منذ بداية مشاركاته قبل أكثر من 9 عقود.





