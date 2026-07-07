الثلاثاء 2026-07-07 10:49 ص

ماكرون يتضامن مع مبابي .. لهذا السبب ..!

ماكرون يتضامن مع مبابي .. لهذا السبب ..!
ماكرون يتضامن مع مبابي .. لهذا السبب ..!
 
الثلاثاء، 07-07-2026 09:40 ص

الوكيل الإخباري-   استنكر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تصريحات برلمانية في باراغواي تضمنت إساءات عنصرية ضد قائد الفريق وهدافه التاريخي كيليان مبابي، بعد مباراة الفريقين في بطولة كأس العالم.

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ووصف الاتحاد الفرنسي هذه التصريحات بأنها "مكروهة وغير مقبولة"، مشيرا إلى أنه سيصعد الأمر إلى النيابة العامة.

كما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزيرة الرياضة الفرنسية، مارينا فيراري عن دعمهما لقائد الديوك.


وكتبت فيراري عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "لقد استهدفت عضوة البرلمان في باراغواي بتصريحاتها عن مبابي، كل ما يمثله قائدنا والمبادئ التي تدافع عنها بلادنا، وهي الحرية والمساواة والإخاء".


من جانبه أضاف ماكرون عبر نفس المنصة: "لقد سجل مبابي هدفا جديدا، وهذه المرة في شباك العنصرية"، مضيفا أن كيليان سيحظى بدعمه الكامل.

 
 


gnews

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