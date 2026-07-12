ما سر تغير أسلوب ميسي مع الحكام؟ تقرير يجيب ويكشف المستور

11:18 م

الوكيل الإخباري- تحولت لغة جسد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في السنوات الأخيرة إلى مادة دسمة للدراسة والتحليل، بعدما تخلت تلك الشخصية الهادئة عن صمتها المعتاد، واستبدلته بجرأة غير مألوفة في مواجهة السلطة التحكيمية. اضافة اعلان





الصدامات المتكررة والعلنية التي خاضها ميسي مع قضاة الملاعب تثير تساؤلًا جوهريًا حول السر الكامن وراء هذه الجرأة التي يوبخ بها الحكام ويعنفهم دون خوف من العقوبات التأديبية.



ولعل ما شهده ربع نهائي كأس العالم 2026 في المواجهة الأخيرة أمام سويسرا يجسد هذا التحول، حين دخل ميسي في صدام مباشر وحاد مع الحكم البرتغالي جواو بينيرو، واقترب منه بوعي تام، موجهًا كلمات صارمة يرفض فيها أسلوبه الاستعلائي في التعامل، ليعيد إلى الأذهان التساؤل المثير حول طبيعة الجرأة التي بات يتمتع بها البرغوث الأرجنتيني.



التحرر النفسي وإرث مارادونا



يكمن التفسير الأول في التحول الثقافي والنفسي الذي عاشه ميسي، والذي يعيده خبراء إلى تأثير الأسطورة الراحل دييغو مارادونا.



ولسنوات طويلة، عاب الجمهور الأرجنتيني على ميسي انطواءه وبروده القيادي، مما دفعه إلى تبني سلوك أكثر شراسة وتمردًا لإرضاء الهوية الكروية اللاتينية التي تُقدّس القائد المحارب.



وتضاعف هذا التحول بعد تحقيق المجد الأكبر بالفوز بكأس العالم 2022، حيث عاش ميسي حالة من التحرر النفسي الكامل، وأصبح يرى نفسه المدافع الأول عن حقوق فريقه، متخلصًا من الضغوط التي قد تقيد تصريحاته أو انفعالاته داخل الملعب، ومستعدًا لتوبيخ أي حكم في أي مباراة.



تأثير الهالة واقتصاديات النجومية



العامل الآخر في هذه المعادلة يعود إلى القيمة التجارية والاعتبارية الهائلة التي يتمتع بها ميسي في منظومة كرة القدم الحديثة.



وفي علم النفس، يمنح ما يُعرف بـ"تأثير الهالة" النجوم الكبار مساحة أكبر في تعامل المحيطين بهم، ويرى التقرير أن حكام النخبة يدركون أن إشهار بطاقة حمراء في وجه لاعب بحجم ميسي، أو التسبب في إيقافه، قد يترتب عليه تداعيات جماهيرية وإعلامية كبيرة.



ويشير التقرير إلى أن هذا الوعي يمنح ميسي مساحة أوسع للاحتجاج والتعبير عن غضبه مقارنة بكثير من اللاعبين الآخرين، ويجعل بعض الحكام يفضلون احتواء انفعالاته اللفظية لتجنب تصاعد الجدل الإعلامي، وهو ما اعتبره التقرير مثالًا لما حدث في مواجهة الأرجنتين وسويسرا.



استغلال النفوذ وضغط النجومية العكسي



ويطرح التقرير أيضًا تفسيرًا آخر يتمثل في اعتبار هذا السلوك نوعًا من الضغط النفسي الاستباقي على طواقم التحكيم بهدف كسب أفضلية ميدانية.



ويرى منتقدون، بحسب التقرير، أن ميسي يوظف نجوميته وتأثيره الكبير في الملاعب للضغط على الحكام والتأثير في قراراتهم اللاحقة أثناء المباريات، إذ قد يؤدي هذا الأسلوب إلى حالة من التردد لدى الحكم الذي يواجه أحد أكبر نجوم كرة القدم.



ويضيف التقرير أن هذا السلوك لا يرتبط دائمًا بوجود قرارات تحكيمية خاطئة، بل قد يظهر أحيانًا كآلية دفاعية لفرض حضوره داخل المباراة، وهو ما يضع الحكام تحت ضغط معنوي كبير أثناء إدارة اللقاء.





