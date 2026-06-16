محمد صلاح يتلقى رسالة من رئيس الفيفا خلال المونديال .. وهذا ما جاء فيها

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه على منصة "إكس" رسالة إنفانتينو، التي قال فيها: "عزيزي محمد، أهنئك بمناسبة عيد ميلادك، وأتمنى أن يحمل لك هذا اليوم المميز السعادة والصحة والمزيد من النجاح على الصعيدين الشخصي والمهني".
وأضاف رئيس "فيفا" أن النسخة الأولى من كأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا تمثل محطة تاريخية لكرة القدم، معربًا عن تقديره لدور صلاح في المساهمة بجعل البطولة "الأكثر نجاحًا على الإطلاق".
وقال إنفانتينو: "أتطلع إلى مواصلة العمل معك من أجل تطوير ونمو هذه اللعبة الجميلة التي تجمعنا جميعًا، كما أتطلع إلى رؤيتك مجددًا قريبًا لتهنئتك شخصيًا".
وجاءت رسالة التهنئة بالتزامن مع مشاركة صلاح في المباراة الافتتاحية لمنتخب مصر في مونديال 2026، والتي انتهت بالتعادل 1-1 أمام بلجيكا ضمن منافسات المجموعة السابعة.
وشارك قائد المنتخب المصري أساسيًا قبل أن يغادر الملعب في الشوط الثاني، ليحل مكانه المهاجم الواعد حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة الإسباني البالغ من العمر 18 عامًا.
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