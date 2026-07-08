محمد صلاح يحسم مصيره مع منتخب مصر

وودع منتخب مصر كأس العالم 2026 من الدور ثمن النهائي، عقب الهزيمة أمام الأرجنتين بنتيجة 2-3،
وتعرض محمد صلاح لانتقادات كبيرة من بعض النقاد والمحللين بسبب عدم تقديمه الأداء المأمول منه ضد الأرجنتين.
وقال المصدر إن حالة من الغضب الشديد سيطرت على صلاح فور نهاية المباراة، لدرجة أنه أبلغ المقربين داخل بعثة المنتخب برغبته في إنهاء مسيرته الدولية.
وأضاف المصدر أن الجهاز الفني ولاعبي المنتخب حرصوا على التحدث مع قائد المنتخب، مطالبين إياه بعدم اتخاذ قرار متسرع في ظل حالة الإحباط التي أعقبت الخسارة، والتفكير بهدوء قبل حسم مستقبله مع المنتخب الوطني.
وأوضح أن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة تدخل أيضًا لإقناع صلاح بالعدول عن فكرة الاعتزال، مؤكدًا له، أن مشواره مع المنتخب لم ينتهِ بعد، وأنه لا يزال قادرًا على تقديم الكثير خلال المرحلة المقبلة.
وأشار المصدر إلى أن جميع الأطراف داخل المنتخب شددت على أهمية استمرار محمد صلاح مع "الفراعنة"، نظرًا لدوره القيادي وخبراته الكبيرة، وهو ما أسهم في تهدئة اللاعب وإقناعه بعدم التسرع في اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله الدولي.
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