مخادمة بعد اختياره حكما رابعا لنهائي كأس العالم: أشعر بفخر يفوق الوصف

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الوكيل الإخباري- عبّر الحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة عن فخره الكبير عقب اختياره حكمًا رابعًا ضمن الطاقم التحكيمي للمباراة النهائية لكأس العالم 2026، التي تجمع منتخبي إسبانيا والأرجنتين الأحد على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأميركية. اضافة اعلان





وقال مخادمة عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: "أشعر بفخر يفوق الوصف بنفسي وبحكميَّ المساعدين محمد البكار وأحمد الرويلي".



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن، الجمعة، طاقم تحكيم المباراة النهائية، حيث أسند إدارة اللقاء إلى الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، بمساعدة مواطنيه توماج كلانتشنيك وأندراز كوفاتشيتش، فيما اختير مخادمة حكمًا رابعًا، والأردني محمد البكار حكمًا مساعدًا احتياطيًا.



ويُعد اختيار مخادمة ضمن طاقم نهائي كأس العالم تتويجًا للحضور الأردني المميز في البطولة، بعد مشاركته في إدارة عدد من مباريات المونديال إلى جانب زميليه الحكمين المساعدين الأردنيين.



وتقام المباراة النهائية لكأس العالم 2026 الأحد 19 تموز على ملعب "ميتلايف"، لتحديد بطل النسخة الأولى من البطولة بمشاركة 48 منتخبًا.



ومن المقرر أن يحضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب المباراة النهائية، التي تجمع بين الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت.





