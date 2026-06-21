مدرب إسبانيا يعلق على الحالة البدنية ليامال

الوكيل الإخباري- أكّد مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم لويس دي لافوينتي، الأحد، أن مهاجمه لامين جمال "في حالة بدنية مثالية للمشاركة في سلسلة من المباريات"، وذلك عقب تسجيله هدفا قبل أن يخرج مع نهاية الشوط الأول من المباراة ضد السعودية (4-0) في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة ضمن كأس العالم 2026.

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وقال المدرب في المؤتمر الصحافي "بالطبع، كان علينا أن نرى كيف ستسير المباراة، لكن اليوم كانت خطوة مهمة للمستقبل. هو بالفعل في حالة مثالية، ومن الجيد أيضا تركه على هذا النحو، مع حافز أكبر".



وأضاف "لو كانت النتيجة مختلفة، لشارك لفترة أطول. كانت المباراة محسومة، وقد رأينا أن مساهمته كانت كافية لنتمكن من الاعتماد عليه طوال المباراة في المرة المقبلة. أنهى الشوط الأول سعيدا جدا، لقد عاد".



وتابع "لامين في حالة ممتازة لخوض مباريات كاملة تباعا، وماذا يمكن أن نقول عن أويارسابال: كانت لديه بعض المشكلات البسيطة، لا يمكننا القول كل شيء، لكنه يواصل تقديم مردود استثنائي"، في إشارة إلى صاحب الثنائية والتمريرة الحاسمة.



وأوضح أن مهاجم ريال سوسييداد "له تأثير هائل في المنتخب، لا يمتلكه أي لاعب آخر في العالم. في هذه المباراة، كان أول لاعب يسجل هدفين ويصنع هدفا في 24 دقيقة".



وتابع المدرب البالغ 65 عاما "يجب أن نواصل التطور إذا أردنا بلوغ يوم 19 (تموز يوم المباراة النهائية)، واليوم هناك أيضا نقد ذاتي. الجانب الأكثر إيجابية هو أن هذا المنتخب يمتلك هامشا استثنائيا للتطور. اليوم صححنا بعض جوانب اللعب التي لم تعمل بشكل جيد في المباراة الماضية".



من جانبه، قال لاعب وسط برشلونة داني أولمو إن هذه المباراة "تمنحنا شعورا أفضل من المباراة الأولى، هذا واضح، لكننا كنا نعلم أنه باللعب بالطريقة التي نلعب بها دائما، ستأتي النتائج والأهداف".