مدرب السنغال: كأس أمم إفريقيا أصبحت من الماضي

الوكيل الإخباري- أكد مدرب منتخب السنغال لكرة القدم باب تياو الاثنين، أن مسألة كأس أمم إفريقيا 2025 أصبحت من الماضي، مشددا على رغبته في التركيز على المباراة الأولى في مونديال 2026 ضد فرنسا الثلاثاء.

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وقال المدرب في مؤتمر صحافي: "لن أعود إلى كأس أمم إفريقيا، نحن أبطال إفريقيا، والكأس أصبحت من الماضي. نحن الآن في كأس العالم، استعددنا جيدا ونبقى مركزين على مباراة الغد".



وفي 18 كانون الثاني/يناير، خلال نهائي فوضوي لكأس أمم إفريقيا في الرباط، فازت السنغال على المغرب 1-0 بعد التمديد. لكن بعد احتساب ركلة جزاء للبلد المضيف في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، مباشرة بعد هدف ألغي للسنغال، غادر عدد من اللاعبين السنغاليين أرض الملعب، كما حاول مشجعون اقتحام الملعب وألقوا مقذوفات.



وفي منتصف آذار/مارس، قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) سحب اللقب من السنغال ومنحه للمغرب، فلجأت السنغال بعدها إلى محكمة التحكيم الرياضية (كاس).



وعند سؤاله عن ذكرى المباراة الافتتاحية لمونديال 2002، حين حققت السنغال فوزا غير مسبوق على فرنسا بطلة العالم آنذاك (1-0)، استحضر باب تياو المدرب الفرنسي للسنغال وقتها برونو ميتسو الذي توفي عام 2013، وقال: "برونو كان بمثابة والدي ومرشدي. تعلمنا منه الكثير، وسيكون هناك شيء من تأثيره في حديثي. سأمزج بعضا من أفكاره لتحقيق الفوز".



وأضاف: "لن تكون مفاجأة إذا فزنا على فرنسا التي تضم لاعبين من طراز عالمي. فرنسا هي المرشحة، لكن منتخب بلادنا تُوّج بطلا لإفريقيا وتأهل للمرة الثالثة تواليا إلى كأس العالم"، مشيرا إلى أنه يملك "جميع اللاعبين تحت تصرفه"، بمن فيهم المدافع خاليدو كوليبالي الذي يتعافى من إصابة في الظهر.



وعن غياب المشجعين القادمين من السنغال بسبب رفض السلطات الأميركية منحهم تأشيرات، قال تياو إنه يعوّل على الجالية السنغالية في الولايات المتحدة.