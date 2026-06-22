مدرب العراق عن مواجهة فرنسا: نحتاج ثلاثة حراس للمرمى

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الوكيل الإخباري- مازح الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب منتخب العراق، بشأن خططه للحدّ من خطورة كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، خلال مباراة الفريقين في كأس العالم، الثلاثاء. اضافة اعلان





وقال أرنولد في مؤتمر صحفي قبل المباراة في فيلادلفيا يوم الأحد: "لقد استفسرت عن إمكانية الدفع بثلاثة حراس مرمى".



وواجه مبابي صعوبة في الشوط الأول من مباراة الجولة الأولى أمام السنغال، لكنه تألق في الشوط الثاني وسجل هدفين ليقود منتخب بلاده للفوز بنتيجة 3 - 1.



في المقابل، خسر منتخب العراق أمام النرويج بنتيجة 1 - 4 في الجولة الأولى.



وأضاف أرنولد: "مباراة النرويج أصبحت من الماضي، وقد استعددنا بصورة جيدة لمواجهة منتخب فرنسا المرشح للقب، لكننا سنتعامل بأسلوبنا الخاص".



وأوضح، حسبما نقل حساب المنتخب العراقي على "إكس": "لا يمكننا التحكم في أداء منتخب فرنسا، لكننا نتحكم في أدائنا، وندخل كل مباراة بعقلية الفوز".



وتابع: "نعمل على ترسيخ فكرة الانتصار دائماً لدى اللاعبين، ولم أحسم قراري بشأن حارس المرمى الأساسي في المباراة".



وأكد أيمن حسين، مهاجم العراق، جاهزية المنتخب لمواجهة نظيره الفرنسي، قائلاً في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "اللاعبون متحمسون، ونتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية".



وأوضح حسين قائلاً: "قدمنا مباراة كبيرة ضد النرويج، لكن جزئيات بسيطة جعلتنا نخسر، وكنا نفتقد الخبرة في مواجهة منتخب بحجم النرويج".





