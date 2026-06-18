مدرب الفراعنة يقدم شكوى رسمية ضد نجم مصري سابق .. إليك التفاصيل

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الوكيل الإخباري- أعلن المجلس الأعلى للإعلام في مصر تلقيه شكوى جديدة من حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري المشارك في كأس العالم بأمريكا، ضد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق. اضافة اعلان





وذكر المجلس في بيان، الأربعاء، أنه تلقى الشكوى عن طريق المحامي أشرف عبد العزيز، وكيلًا عن حسام حسن، ضد رضا عبدالعال، بداعي الإساءة لموكله، خلال ظهوره في قناة TEN وعبر فيديوهات ينشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.



وكان عبد العال، نجم منتخب مصر الأسبق، قد وجّه انتقادات حادة لحسام حسن، على خلفية مباراة المنتخب المصري أمام بلجيكا في افتتاحية مبارياتهما بكأس العالم، معتبراً أن حسام يتآمر على قائد المنتخب محمد صلاح بسبب تغييره في الدقيقة 75 من عمر المباراة؛ بداعي إثبات جرأته على استبداله، على حد وصفه.



وقال عبد العال إن "تغيير صلاح لم يكن لوجه الله، أي ليس فنياً أو تكتيكياً، لأن صلاح أبهرنا بمستواه أمام بلجيكا ولم يعانِ من الإرهاق، وكان نجم المباراة ونحن لم نذهب إلى مرمى الخصم إلا عن طريقه".



واعتبر أن "تغيير صلاح بمثابة تسديد فواتير، ولما تولى حسام حسن المسؤولية أكد أنه سيقوم بتغييره في المباريات، لأن في كأس العالم لن يقدر على الاعتراض".



وفي سياق متصل، أوضح المجلس الأعلى للإعلام أن لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، عقدت جلسة استماع للإعلامي أحمد شوبير، للنظر في الشكاوى المقدمة ضده من بعض أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد.



وذكر أن الجلسة شهدت حضور علاء الكحكي، رئيس شبكة قنوات النهار، في إطار إجراءات الفحص والاستماع التي تجريها اللجنة للوقوف على أبعاد الشكاوى المقدمة وملابساتها.



وقد نوهت بأنه من المقرر عقد جلسة استماع أخرى بحضور الممثل القانوني لشبكة قنوات النهار، يوم الاثنين المقبل، لاستكمال فحص الشكاوى، ولإتاحة الفرصة أمام إدارة قناة النهار لتقديم مزيد من المستندات والأوراق المتعلقة بموضوع الشكاوى.





