مدرب المغرب: واثقون ومتحمسون وعازمون على الفوز على هولندا

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الوكيل الإخباري- أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم محمد وهبي أن لاعبيه واثقون ومتحمسون وعازمون على تحقيق الفوز على هولندا الاثنين في دور الـ32 لمونديال أميركا الشمالية في مدينة مونتيري المكسيكية. اضافة اعلان





وقال وهبي في مؤتمر صحفي عشية مواجهة منتخب الطواحين إن "التحفيز الأكبر للاعبين هو حمل هذا القميص وتمثيل المغرب وهذا عامل ذهني بإمكانه المساهمة في تسلق الجبال ولكن صدقوني نحن واثقون ومتحمسون وعازمون على الفوز على هولندا".



وأضاف "غدا سنخوض مباراة إقصاء مباشر وأظهرنا في المباريات الثلاث الأولى أننا تمكننا من إدارة الخصوم بأفضل طريقة بأساليب مختلفة وكنا صارمين في خططنا. هولندا منتخب آخر بأسلوب آخر ويتعين علينا إيجاد حلول للفوز عليه وسنفعل ما نعرفه".



وتحدث وهبي عن الفعالية الهجومية للمنتخب الهولندي الذي سجل 10 أهداف في دور المجموعات، قائلا "المفتاح هو عدم منحهم فرصا وإبعادهم عن منطقتنا وعن مرمى ياسين بونو. لقد عملنا على تصحيح بعض الأشياء التي يقومون بها بشكل جيدا وجميع اللاعبين جاهزين لتقديم مباراة كبيرة. عشنا مباراة كبيرة هنا عندما واجهنا البرازيل وسنعيش مباراة كبيرة غدا أمام هولندا".



وتابع "ستكون مباراة مهمة بين منتخبين مصنفين جيدا عالميا ولن تكون تكتيكية أو ذهنية أو فنية. يجب أن نكون متكاملين وجيدين في مختلف مستويات وقطاعات اللعب وجاهزين ليس فقط في الأيام الأربعة الأخيرة ولكن منذ بداية البطولة إضافة إلى الثقة في اللاعبين لأنها مهمة جدا أيضا ويجب أن نظهر ذلك على أرضية الملعب".



وقال وهبي في معرض رده عن سؤال حول تصريحات الهولنديين بأن المغرب هو المرشح للفوز "لا يهمني اذا كنا مرشحين أو غير مرشحين، المهم عندي هو الملعب، نحن نحترم هولندا لأنها أمة كبيرة في كرة القدم، لكن المغرب أيضا. نحن نكبر ونأمل في القيام بما فعلناه جيدا منذ فترة، واللاعبون واعون لذلك".



وأوضح أنه لديه خططا لجميع اللاعبين الهولنديين وليس فقط المهاجم براين بروبي "الذي أعرفه جيدا عندما واجهناه في دوري لفئة تحت 17 عاما قبل أعوام. لن نركز عليه وحده فقط لأن صفوف هولندا تعج باللاعبين الكبار".





