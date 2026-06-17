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مدرب النمسا: منتخب الأردن قدم عملا مذهلا وجعل المباراة صعبة للغاية

مدرب النمسا: منتخب الأردن قدم عملا مذهلا وجعل المباراة صعبة للغاية
المدير الفني للمنتخب النمساوي
 
الأربعاء، 17-06-2026 11:53 ص

الوكيل الإخباري- أشاد المدير الفني للمنتخب النمساوي رالف رانجنيك بأداء المنتخب الوطني الأردني، مؤكداً أن "النشامى" قدموا عملا مذهلا وجعلوا المباراة صعبة على منتخب بلاده.اضافة اعلان


وقال رانجنيك، في تصريحات عقب المباراة، إن نتائج كأس العالم حتى الآن أظهرت مدى صعوبة تحقيق المنتخبات الأوروبية الانتصارات أمام المنتخبات ذات التصنيف الأدنى.

وأضاف: "لقد جعلوا الأمر صعباً علينا للغاية، وأعتقد أننا دخلنا أجواء المباراة في الشوط الثاني".

وتابع: "في نهاية المطاف، أعتقد أننا كنا نستحق الفوز، لكن المباراة كانت صعبة للغاية".

واستهل المنتخب الوطني مشاركته التاريخية الأولى في نهائيات كأس العالم 2026 بخسارة أمام منتخب النمسا بنتيجة 3-1، الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

وتقدم المنتخب النمساوي عبر رومانو شميد في الدقيقة 20، قبل أن يدرك علي علوان التعادل للنشامى في الدقيقة 50، مسجلاً أول هدف للأردن في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، فيما سجل يزن العرب هدفاً بالخطأ في مرمى منتخب بلاده عند الدقيقة 76، قبل أن يضيف ماركو أرناوتوفيتش الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 90+12.

 
 


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