مدرب الولايات المتحدة يرى أن خطأ بالوغون لا يستوجب "أبدا" الطرد

09:22 ص

الوكيل الإخباري- قال المدرب الأرجنتيني للمنتخب الأميركي ماوريسيو بوتشيتينو ، إن المهاجم فولارين بالوغون لم يكن ينبغي "أبدا" أن يتلقى بطاقة حمراء، بعدما طرد خلال مواجهة البوسنة والهرسك عقب مراجعة حكم الفيديو المساعد (في أيه آر)، ما يعني غيابه عن مباراة ثمن النهائي في كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام بلجيكا الأسبوع المقبل. اضافة اعلان





وفي الدقيقة 64 من مباراة خروج المغلوب أمام البوسنة والهرسك الأربعاء، اعتُبر أن بالوغون الذي سجل الهدف الافتتاحي في فوز الولايات المتحدة 2-0، داس بشكل مثير للجدل على مؤخرة قدم المدافع طارق محاريموفيتش.



وبدا أيضا أن بالوغون تعرض لإصابة جراء الاحتكاك مع محاريموفيتش، لكن الإعادات البطيئة أظهرت أن قدمه الممدودة هبطت في وضعية خطرة على كاحل منافسه أثناء التفافه.



ورغم الاحتجاجات بأن الاحتكاك كان عرضيا وغير مقصود، تلقّى بالوغون بطاقة حمراء بعد أن توجه الحكم البرازيلي رافايل كلوس لمراجعة اللقطة على الشاشة الجانبية.



وقال بوتشيتينو "بالنسبة لي، ليست بطاقة حمراء أبدا. لم تكن أبدا نيته أن يدوس على قدم اللاعب".



وأضاف "كانت حالة طبيعية في كرة القدم، حيث تتصارع على الكرة وتهبط قدماك، أليس كذلك؟ ربما كان المشهد قاسيا بعض الشيء للمشاهدة، لكنني أعتقد أنه لم يكن متعمدا".



وردد نجم المنتخب الأميركي كريستيان بوليسيك هذه الكلمات، قائلا إن زميله "لا يستحق البطاقة الحمراء"، واصفا القرار بأنه "مؤسف".



وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوقف بالوغون تلقائيا عن المباراة التالية لمنتخبه، ولا يمكن الطعن في الإيقاف، وفق ما قاله متحدث باسم الاتحاد للصحافيين.



وقال بوكيتينو إنه "من العدل" أن يكون هناك مجال للطعن في القرار، لكنه أشار إلى أنه سيضطر للنظر في "خيارات مختلفة" إذا لم يكن ذلك ممكنا.



وعوّض ريكاردو بيبي لاعب آيندهوفن الهولندي، بالوغون في خط الهجوم، عندما أُريح الأخير في ختام مباريات الولايات المتحدة ضمن دور المجموعات أمام تركيا.



وسجّل بالوغون المولود في نيويورك والذي نشأ في إنجلترا ويلعب حاليا مع موناكو الفرنسي، ثلاثة أهداف للمنتخب الأميركي في هذه النسخة من كأس العالم، بعدما أحرز ثنائية في المباراة الافتتاحية أمام الباراغواي.





