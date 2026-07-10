مدرب بلجيكا: قد لا نكون الأوفر حظا لكن إسبانيا ستواجه منافسا صعبا

ودخلت إسبانيا البطولة كأحد أبرز المنتخبات المرشحة للفوز باللقب، وبعد بداية متعثرة استعادت هيبتها بفوزها 3-صفر على النمسا في دور 32.
وفي الوقت الذي اتسم فيه المؤتمر الصحفي لمدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي بالطابع الفلسفي قبل المباراة، مستشهدا بالإمبراطور الروماني ماركوس أوريليوس، اعتمد جارسيا بدلا من ذلك على التحليلات وإدارة تشكيلة الفريق.
وقال "نحن نعلم أننا نواجه أحد المرشحين للفوز باللقب. إسبانيا هي على الأرجح الأفضل في الاستحواذ على الكرة، وهي تلعب بأسلوب مميز منذ 15 أو 20 عاما".
وأضاف "لكننا نملك فريقا رائعا. نحن ثاني أكثر الفرق تسجيلا للأهداف في كأس العالم، وسنواجه الفريق الذي سجل أعلى معدل من الأهداف المتوقعة. نعتقد أننا قادرون على تحقيق الفوز".
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