مدرب بلجيكا: قد لا نكون الأوفر حظا لكن إسبانيا ستواجه منافسا صعبا

الوكيل الإخباري- تتقبل بلجيكا وضعها كفريق غير مرشح للفوز قبل مباراة دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم الجمعة أمام إسبانيا، حيث يثق المدرب رودي جارسيا في أن فريقه يمتلك الجودة الهجومية والثقة اللازمتين لإحداث مفاجأة أمام بطل أوروبا.

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ودخلت إسبانيا البطولة كأحد أبرز المنتخبات المرشحة للفوز باللقب، وبعد بداية متعثرة استعادت هيبتها بفوزها 3-صفر على النمسا في دور 32.



وفي الوقت الذي اتسم فيه المؤتمر الصحفي لمدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي بالطابع الفلسفي قبل المباراة، مستشهدا بالإمبراطور الروماني ماركوس أوريليوس، اعتمد جارسيا بدلا من ذلك على التحليلات وإدارة تشكيلة الفريق.



وقال "نحن نعلم أننا نواجه أحد المرشحين للفوز باللقب. إسبانيا هي على الأرجح الأفضل في الاستحواذ على الكرة، وهي تلعب بأسلوب مميز منذ 15 أو 20 عاما".