مدرب حراس منتخب مصر يروي خفايا انفعاله خلال مباراة الأرجنتين

الوكيل الإخباري- تحدث سعفان الصغير مدرب حراس مرمى منتخب مصر عن اندفاعه وانفعاله خلال مواجهة المنتخب الأرجنتيني في دور الـ16 من كأس العالم 2026.



وأكد مدرب حراس مرمى المنتخب المصري أن الضغوط العصبية والقرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة دفعته للخروج عن هدوئه للمرة الأولى خلال عمله مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

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وقال سعفان الصغير إن المدير الفني حسام حسن وشقيقه مدير المنتخب إبراهيم حسن نجحا في غرس الثقة داخل اللاعبين والجهاز الفني، وكان هدفهما منذ البداية إسعاد الجماهير المصرية وتحقيق إنجاز تاريخي في المونديال.



وأضاف: "لم أتحمل الغضب ولم أستطع استكمال المباراة أمام الأرجنتين مع الجهاز الفني واللاعبين بسبب الضغط العصبي الكبير، أنا أعمل مع التوأم، والكابتن حسام حسن كان يطالبني دائما بالهدوء، وبالفعل لم أخرج عن شعوري إلا في مباراة الأرجنتين.. غصب عني والله ممسكتش نفسي".



وأشار مدرب حراس الفراعنة إلى أن عددا من القرارات التحكيمية خلال اللقاء أثارت غضبه، معتبرا أنها أثرت في سير المباراة، مضيفا أن المنتخب المصري شعر بأن الفوز "انتزع من بين أقدام اللاعبين" رغم المستوى الكبير الذي قدمه أمام بطل العالم.



وأكد سعفان الصغير أن منتخب مصر كان ندا قويا للأرجنتين، قائلا: "لم أر منتخبا لعب أمام الأرجنتين بهذه القوة والسيطرة، كنا ننافس بطل العالم بكل شجاعة".



ولفت إلى أن ردود فعل لاعبي المنتخب الأرجنتيني عقب صافرة النهاية عكست حجم الصعوبة التي واجهوها أمام الفراعنة، موضحا أن ليونيل ميسي وزملاءه بدت عليهم علامات التأثر الشديد، وقال: "كانوا يبكون بشكل لم أره حتى بعد تتويجهم بكأس العالم 2022".



وأوضح مدرب حراس المنتخب أن المشاركة في مونديال 2026 مثلت نقطة تحول في تاريخ الكرة المصرية، مؤكدًا أن الفريق نجح في إسعاد الجماهير رغم الخروج من البطولة، وأن ما تحقق سيكون بداية لمزيد من النجاحات في المستقبل.



كما تحدث عن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة المنتخب عقب العودة إلى مصر، واصفًا اللقاء بأنه لحظة تاريخية، وقال إنه شعر خلالها وكأن المنتخب عاد إلى أرض الوطن متوجًا بلقب كأس العالم، تقديرًا لما حققه من إنجاز غير مسبوق.



واختتم سعفان الصغير تصريحاته بالإشادة بالأجواء داخل معسكر المنتخب، مؤكدا أن العلاقة بين حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير والمهدي سليمان اتسمت بالروح الرياضية والتعاون الكامل، وأن الجميع وضع مصلحة منتخب مصر فوق أي اعتبارات شخصية.



وقدم منتخب مصر واحدًا من أفضل عروضه في تاريخ مشاركاته بكأس العالم خلال نسخة 2026، بعدما نجح في بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى، قبل أن يودع البطولة من دور الـ16 عقب خسارة مثيرة أمام المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 3-2.