مدرب فرنسا يحسم مشاركة مبابي أمام إسبانيا

ومن غير المتوقع أن تمنعه الإصابة من المشاركة في المباراة، إذ قال مدرب فرنسا ديدييه ديشان للصحفيين إن "كيليان بخير".
وعند سؤاله بشأن خوض مبابي للتدريبات، أضاف ديشان "نعم لقد تدرب. سمح له بأداء 10 دقائق في تمرين واحد بدلا من 15 دقيقة".
واستبدل مبابي في الدقائق الأخيرة من المباراة التي فازت فيها فرنسا 2-صفر على المغرب الخميس الماضي.
ويتصدر مبابي ترتيب هدافي البطولة برصيد 8 أهداف، بالتساوي مع ليونيل ميسي قائد الأرجنتين.
وبلغت فرنسا نهائيي كأس العالم الأخيرين، ففازت باللقب في روسيا عام 2018 وخسرَت أمام الأرجنتين قبل أقل من 4 سنوات في قطر في نهائي ملحمي رغم ثلاثية كيليان مبابي.
وتسعى فرنسا إلى إحراز اللقب العالمي للمرة الثالثة، في حين لم ترفع إسبانيا، رغم تاريخها الكروي العريق، الكأس سوى مرة واحدة، في جنوب إفريقيا عام 2010.
ويرى كثير من المراقبين أن تشكيلة إسبانيا هذا العام تملك الجودة اللازمة للفوز بالبطولة، لكن عليها أولا إيجاد طريقة لإيقاف هجوم فرنسا المرصّع بالنجوم بقيادة مبابي.
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