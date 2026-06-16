الثلاثاء 2026-06-16 02:51 م

مدرب مصر يوضح سبب استبدال محمد صلاح أمام بلجيكا

حسام حسن يوضح سبب استبدال محمد صلاح أمام بلجيكا (فيديو)
ارشيفية
 
الثلاثاء، 16-06-2026 01:16 م
الوكيل الإخباري-   أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته بالتعادل أمام بلجيكا في افتتاح مشوار "الفراعنة" ببطولة كأس العالم 2026، موضحاً أسباب استبدال محمد صلاح خلال المباراة.اضافة اعلان


وحقق منتخب مصر تعادلاً مهماً أمام بلجيكا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة، ليحصد أول نقطة له في البطولة.

وأثار قرار حسام حسن في الدقيقة 76 باستبدال محمد صلاح والدفع بالمهاجم الشاب حمزة عبد الكريم جدلاً واسعاً بين الجماهير والمتابعين.

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الحمد لله على النتيجة الإيجابية أمام منتخب كبير ومرشح للفوز بكأس العالم، ويضم لاعبين على أعلى مستوى. ولو سألنا 200 صحفي قبل المباراة عن الفريق الأقرب للفوز، لاختار معظمهم منتخب بلجيكا".

وأضاف: "منتخب مصر يقدم كرة قدم متطورة ولا يعتمد على لاعب واحد، بل على مجموعة متكاملة تضم 26 لاعباً، وليس 11 لاعباً فقط".

وعن استبدال محمد صلاح، أوضح: "التغييرات تتم وفقاً لظروف المباراة ورؤيتي الفنية. صلاح كان يؤدي بشكل جيد جداً، وجميع اللاعبين قدموا ما عليهم دون أي تقصير".

وتابع: "في ظل الأجواء الحارة، كان من الضروري إجراء بعض التغييرات لتنشيط الفريق والحفاظ على النسق البدني".

وبهذه النتيجة، عزز منتخب مصر آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور الثاني من البطولة.
 
 


gnews

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