الثلاثاء 2026-06-23 10:26 ص

مرضي: كنا قادرين على الفوز في مباراة واحدة على الأقل

لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم محمود مرضي
لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم محمود مرضي
 
الثلاثاء، 23-06-2026 09:51 ص
الوكيل الإخباري-   قال لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم محمود مرضي، إن لاعبي النشامى يشعرون بمرارة الخسارة بعد أول مباراتين في كأس العالم 2026، مؤكدا أن المنتخب كان قادرا على تحقيق الفوز في مباراة واحدة على الأقل.اضافة اعلان


وأكد أن جميع اللاعبين قدموا أقصى ما لديهم خلال مشوار المنتخب في البطولة، مشيرا إلى أن الفريق واجه العديد من التحديات قبل الوصول إلى نهائيات كأس العالم.

وقال: "كل اللاعبين مقهورون، وكل لاعب قدم ما يستطيع، والحمد لله مررنا بظروف صعبة خلال التصفيات، من ظروف سفر وغيرها، لكن الحمد لله قدرنا أن نصل إلى هذا المحفل الكبير".

وأشار مرضي إلى أن شعور الإحباط داخل المنتخب يعود إلى قناعة اللاعبين بأنهم كانوا قادرين على تحقيق نتائج أفضل خلال البطولة.

وأضاف: "أنا مقهور، واللاعبون جميعهم مقهورون من هذه الخسارة، لأننا بصراحة كنا قادرين على الفوز، أو على الأقل الخروج بفوز في مباراة واحدة".

وكان المنتخب الوطني قد أنهى مواجهته أمام نظيره الجزائري بخسارة بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026، بعدما تقدم بهدف سجله نزار الرشدان في الشوط الأول، قبل أن يقلب المنتخب الجزائري النتيجة في الشوط الثاني.
 
 


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