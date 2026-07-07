مصر تودّع المونديال برأس مرفوعة بعد ملحمة أمام الأرجنتين .. وأداء كارثي من الحكم

09:13 م

الوكيل الإخباري- ودّع المنتخب المصري منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2026 بعد خسارة مثيرة أمام الأرجنتين بنتيجة (3-2)، في مواجهة قدّم خلالها "الفراعنة" واحدة من أفضل مبارياتهم، بعدما فرضوا شخصيتهم على اللقاء ونافسوا حتى الثواني الأخيرة بأداء قتالي نال إشادة الجماهير. اضافة اعلان





ورغم قوة المنافس، نجح المنتخب المصري في مجاراة المنتخب الأرجنتيني، وسجّل هدفين عبر ياسر إبراهيم ومصطفى عبد الرؤوف زيزو، كما أظهر اللاعبون روحًا عالية وانضباطًا تكتيكيًا، وظلوا يقاتلون حتى صافرة النهاية في مباراة أكدت تطور الكرة المصرية وقدرتها على مقارعة كبار العالم.



لكن اللقاء لم يخلُ من الجدل، إذ شهد قرارات تحكيمية أثارت اعتراضات واسعة من الجماهير المصرية.



فقد ألغى الحكم هدفًا لصالح مصر بعد العودة لاحتساب مخالفة في اللقطة نفسها، وهو قرار اعتبره كثيرون مؤثرًا في مجريات المباراة. كما أثارت لقطة الهدف الأرجنتيني الثالث مزيدًا من الجدل، حيث طالب لاعبو مصر باحتساب ركلة جزاء قبل الهجمة، بينما لم يتدخل حكم الفيديو المساعد (VAR)، ما زاد من حدة النقاش حول إدارة اللقاء.



ورغم مرارة الخروج، خرج المنتخب المصري مرفوع الرأس بعد أداء اتسم بالشجاعة والإصرار، ونجح في إحراج أحد أبرز منتخبات العالم، مؤكدًا أن الفراعنة يملكون شخصية تنافسية ومستقبلًا واعدًا إذا استمر العمل على النهج نفسه.



ورسم لاعبو مصر صورة مشرّفة لكرة القدم المصرية، ليغادروا البطولة وسط تصفيق الجماهير، بعدما أثبتوا أن الروح القتالية والعزيمة يمكن أن تجعل الفارق حتى أمام أقوى المنافسين، في مباراة ستبقى عالقة في الأذهان ليس فقط لما شهدته من إثارة، بل أيضًا بسبب الجدل التحكيمي الذي رافق أحداثها.









