مفاجأة بشأن مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر

الوكيل الإخباري- كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن تطورات مهمة تتعلق بمستقبل قائد المنتخب، محمد صلاح، مع "الفراعنة" خلال المرحلة المقبلة، وحتى بطولة كأس العالم 2030.

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وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري مصطفى أبو زهرة، أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن سيستمر في قيادة المنتخب، مشيرا إلى أن محمد صلاح سيواصل مشواره الدولي مع الفريق خلال السنوات القادمة.



وأكد المسؤول المصري في تصريحات تلفزيونية أن صلاح أبدى رغبته في الاستمرار مع المنتخب الوطني بعد نهاية البطولة الحالية، ما يعزز من استقرار مشروع المنتخب في المرحلة المقبلة.



وأشار إلى أن خطة منتخب مصر في كأس العالم 2030 تتضمن استمرار محمد صلاح كقائد للفريق، ضمن مشروع فني طويل الأمد يستهدف تعزيز حضور "الفراعنة" في البطولات الكبرى.