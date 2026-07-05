مفاجأة ضخمة تنتظر منتخب الرأس الأخضر

ومن المنتظر أن يغادر المنتخب بعد ساعات الولايات المتحدة متجهًا إلى العاصمة برايا، حيث من المقرر أن يصل اليوم الأحد، ليجد في استقباله آلاف المشجعين الذين سيحتفون بأداء الفريق اللافت في المونديال.
وقدّم منتخب الرأس الأخضر أداءً بطوليًا في البطولة، إذ تعادل سلبيًا مع إسبانيا والسعودية، ثم فرض نتيجة 2-2 على أوروجواي، قبل أن يخسر بصعوبة أمام الأرجنتين في مباراة امتدت إلى الوقت الإضافي، ليودّع المنافسات مرفوع الرأس بعد أداء نال احترام الجماهير حول العالم.
ومن المنتظر أن يُستقبل اللاعبون في مطار برايا من قبل وفد حكومي رسمي، قبل أن يجوبوا شوارع العاصمة في موكب احتفالي كبير، يعقبه حفل جماهيري يتضمن كلمات رسمية يشارك فيها حارس المرمى فوزينها، إلى جانب عروض موسيقية واحتفالات شعبية تعبّر عن فخر البلاد بما حققه المنتخب في أولى مشاركاته التاريخية في الأدوار الإقصائية لكأس العالم.
ويأتي هذا الاستقبال تقديرًا للروح القتالية التي أظهرها لاعبو الرأس الأخضر، الذين كتبوا صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الإفريقية والعالمية بأدائهم المميز وشجاعتهم أمام كبار المنتخبات.
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