مفاجأة غير سارة للجماهير العربية قبل انطلاق مباراة الجزائر والأرجنتين

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الوكيل الإخباري- كشفت التشكيلة الرسمية لمنتخب الجزائر التي ستخوض مواجهة قوية أمام منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم FIFA 2026™، عن غياب النجم الأبرز رياض محرز، في مفاجأة غير متوقعة للجماهير العربية قبل انطلاق اللقاء. اضافة اعلان





وضمّت التشكيلة الجزائرية كلّاً من: لوكا زيدان، رفيق بلغالي، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، ريان آيت نوري، هشام بوداوي، إبراهيم مازا، نبيل بن طالب، أنيس حاج موسى، فارس شايبي، وأمين جويري.



ويُعد غياب رياض محرز أبرز ملامح التشكيلة، حيث كان يُعوَّل عليه كأحد أهم عناصر الخبرة في الخط الهجومي، ما أثار تساؤلات واسعة بين الجماهير حول الخيارات الفنية قبل هذه المواجهة الكبيرة أمام بطل العالم الأرجنتين.



وتترقب الجماهير العربية هذه المباراة باهتمام كبير، في ظل التحدي الصعب الذي ينتظر “الخضر” أمام منتخب يضم أسماء لامعة ويُصنّف ضمن أبرز المرشحين في البطولة.





