مفاجأة في طاقم حكام مباراة فرنسا والمغرب

09:12 م

الوكيل الإخباري- أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم حكام مباراة المغرب وفرنسا في إطار منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. اضافة اعلان





ومن المقرر أن يقابل منتخب المغرب نظيره الفرنسي مساء غد الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة.



وقررت لجنة الحكام في "الفيفا" إسناد مهمة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيمي أرجنتيني بالكامل بقيادة فاكوندو تيو، ويعاونه بابلو بيلاتي وغابرييل تشادي، ويأتي داريو هيريرا، حكما رابعا، وكريستيان نافارو احتياطيا.



ووصفت وسائل الإعلام الفرنسية تعيين طاقم تحكيم من دولة واحدة لإدارة مباراة في كأس العالم بأنه أمر غير معتاد مقارنة بما جرى في معظم مباريات البطولة.



ومن المنتظر أن تكون هذه المباراة الأولى التي يديرها فاكوندو تيو للمنتخب الفرنسي على المستوى الدولي، في اختبار تحكيمي يحظى بمتابعة كبيرة في ظل حساسية المواجهة والجدل الذي سبق انطلاقها.





