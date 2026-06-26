منتخب النشامى يصعد تحضيراته لمواجهة الأرجنتين في كأس العالم

وأجرى النشامى حصة تدريبية مساء الخميس على ملعب جامعة ساوثرن ميثوديست، بقيادة المدرب جمال سلامي، وبمشاركة كافة اللاعبين، حيث اشتمل على تمارين فنية بالشقين الدفاعي والهجومي.
في المقابل، يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عند 3:45 حسب التوقيت المحلي لمدينة دالاس عصر الجمعة، بقاعة المؤتمرات الصحفية التابعة لملعب اللقاء، قبل أن يقيم النشامى تدريبه الرسمي عند الثامنة مساء على ملعب جامعة ساوثرن ميثوديست، وبحضور وسائل الإعلام.
ويشارك منتخب النشامى بمنافسات كأس العالم 2026، لحساب المجموعة العاشرة، حيث تعثر في افتتاح مشواره بالمونديال أمام النمسا 1-3، قبل أن يخسر مواجهة الجزائر 1-2.
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