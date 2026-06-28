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منتخب النشامى يعود إلى عمّان يوم الثلاثاء 30 حزيران

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
 
الأحد، 28-06-2026 02:45 م
الوكيل الإخباري-   يعود وفد المنتخب الوطني إلى عمّان ظهر الثلاثاء 30 حزيران، بعد مشاركته للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم 2026، حيث حل بالمجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين والنمسا والجزائر.اضافة اعلان


وتعثر المنتخب الوطني لكرة القدم، أمام نظيره الأرجنتيني 1-3، في المباراة التي جرت مساء السبت 27 حزيران على ستاد دالاس في الولايات المتحدة، مع اختتام مشواره بمنافسات كأس العالم 2026.

وتابع المباراة جلالة الملك عبدالله الثاني، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد.
 
 


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