منتخب النشامى يعود إلى عمّان يوم الثلاثاء 30 حزيران

وتعثر المنتخب الوطني لكرة القدم، أمام نظيره الأرجنتيني 1-3، في المباراة التي جرت مساء السبت 27 حزيران على ستاد دالاس في الولايات المتحدة، مع اختتام مشواره بمنافسات كأس العالم 2026.
وتابع المباراة جلالة الملك عبدالله الثاني، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد.
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