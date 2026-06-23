منتخب النشامى يعود إلى مقر إقامته الرسمي في مدينة بورتلاند

الوكيل الإخباري- يعود وفد المنتخب الوطني لكرة القدم، الثلاثاء، إلى مقر إقامته الرسمي في مدينة بورتلاند، وذلك بعد تعثره أمام نظيره الجزائري بنتيجة 1-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان فرانسيسكو باي أريا في الولايات المتحدة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2026.

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ويختتم المنتخب مواجهاته في دور المجموعات بلقاء الأرجنتين عند الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت الأردن، الأحد 28 حزيران، على ملعب دالاس.