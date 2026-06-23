الثلاثاء 2026-06-23 01:30 م

منتخب النشامى يعود إلى مقر إقامته الرسمي في مدينة بورتلاند

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
 
الثلاثاء، 23-06-2026 01:19 م

الوكيل الإخباري-   يعود وفد المنتخب الوطني لكرة القدم، الثلاثاء، إلى مقر إقامته الرسمي في مدينة بورتلاند، وذلك بعد تعثره أمام نظيره الجزائري بنتيجة 1-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان فرانسيسكو باي أريا في الولايات المتحدة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2026.

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ويختتم المنتخب مواجهاته في دور المجموعات بلقاء الأرجنتين عند الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت الأردن، الأحد 28 حزيران، على ملعب دالاس.


وتابع المباراة جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد.

 
 


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