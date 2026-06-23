منتخب النشامى يعود إلى مقر إقامته الرسمي في مدينة بورتلاند

ويختتم المنتخب مواجهاته في دور المجموعات بلقاء الأرجنتين عند الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت الأردن، الأحد 28 حزيران، على ملعب دالاس.
وتابع المباراة جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد.
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