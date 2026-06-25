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منتخب النشامى يغادر بورتلاند إلى دالاس استعدادا للقاء الأرجنتين بكأس العالم

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
 
الخميس، 25-06-2026 12:45 م

الوكيل الإخباري-   غادر المنتخب الوطني لكرة القدم بورتلاند متوجها إلى دالاس، تأهبا لمواجهة الأرجنتين الأحد المقبل، في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات الأميركية المتحدة والمكسيك وكندا.

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ويبدأ منتخب النشامى تدريباته في دالاس اليوم الخميس، بقيادة المدرب جمال السلامي استعدادا لملاقاة المنتخب الأرجنتيني في إطار منافسات المجموعة العاشرة.


ويسعى المنتخب الوطني لاختتام مشاركته التاريخية في المونديال، بتقديم أداء مشرف ونتيجة إيجابية أمام المنتخب الأرجنتيني المصنف أولا في العالم، الذي يضم أيضا أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي.


وكان المنتخب خسر مباراتيه أمام منتخبي النمسا والجزائر رغم العرض المشرف الذي قدمه النشامى ونال إطراء وإشادة العالم.

 
 


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